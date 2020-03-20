Чому Україна остання у світі за кількістю протестованих на коронавірус: пояснення МОЗ
Наразі серед усіх країн, яких вразила епідемія коронавірусу, Україна займає останнє у світі місце за кількість протестованих людей. У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, що наразі працюють у звичному режимі, але кількість тестів буде зростати.
Уся країна працює за затвердженими алгоритмами, а доставка тестів відбувається щодня, розповів заступник голови МОЗ Віктор Ляшко під час свого брифінгу.
Важливо В України найменша кількість тестів на коронавірус серед усіх країн, які борються з пандемією
Тестування відбувається в 11 лабораторіях на території нашої країни. Наприклад, вчора з 10 випадків 9 були виявлені саме у регіональних лабораторіях,
– підкреслив Ляшко.
За його словами, українські медики нині працюють у звичному режимі, але кількість досліджень буде зростати, враховуючи епідеміологічну ситуацію в Україні і за кордоном.
Що відомо про тестування на коронавірус в Україні?За увесь час епідемії коронавірусу в Україні зробили лише кілька сотень тестів на коронавірус. Це найгірший показник серед усіх країн, які борються з інфекцією.