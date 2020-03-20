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Чому Україна остання у світі за кількістю протестованих на коронавірус: пояснення МОЗ

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Ляшко прогнозує, що невдовзі частота тестування на коронавірус зросте / moz.gov.ua

Наразі серед усіх країн, яких вразила епідемія коронавірусу, Україна займає останнє у світі місце за кількість протестованих людей. У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, що наразі працюють у звичному режимі, але кількість тестів буде зростати.

Уся країна працює за затвердженими алгоритмами, а доставка тестів відбувається щодня, розповів заступник голови МОЗ Віктор Ляшко під час свого брифінгу.

Важливо В України найменша кількість тестів на коронавірус серед усіх країн, які борються з пандемією

Тестування відбувається в 11 лабораторіях на території нашої країни. Наприклад, вчора з 10 випадків 9 були виявлені саме у регіональних лабораторіях,
– підкреслив Ляшко.

За його словами, українські медики нині працюють у звичному режимі, але кількість досліджень буде зростати, враховуючи епідеміологічну ситуацію в Україні і за кордоном.

Що відомо про тестування на коронавірус в Україні?За увесь час епідемії коронавірусу в Україні зробили лише кілька сотень тестів на коронавірус. Це найгірший показник серед усіх країн, які борються з інфекцією.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Здоров'я Лікування Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я
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