Чому Україна остання у світі за кількістю протестованих на коронавірус: пояснення МОЗ

Наразі серед усіх країн, яких вразила епідемія коронавірусу, Україна займає останнє у світі місце за кількість протестованих людей. У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, що наразі працюють у звичному режимі, але кількість тестів буде зростати.

Уся країна працює за затвердженими алгоритмами, а доставка тестів відбувається щодня, розповів заступник голови МОЗ Віктор Ляшко під час свого брифінгу.

Важливо В України найменша кількість тестів на коронавірус серед усіх країн, які борються з пандемією

Тестування відбувається в 11 лабораторіях на території нашої країни. Наприклад, вчора з 10 випадків 9 були виявлені саме у регіональних лабораторіях,

– підкреслив Ляшко.

За його словами, українські медики нині працюють у звичному режимі, але кількість досліджень буде зростати, враховуючи епідеміологічну ситуацію в Україні і за кордоном.

Що відомо про тестування на коронавірус в Україні?За увесь час епідемії коронавірусу в Україні зробили лише кілька сотень тестів на коронавірус. Це найгірший показник серед усіх країн, які борються з інфекцією.