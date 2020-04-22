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Чому в Україні застосовують застарілий протокол лікування епілепсії: пояснення МОЗ

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В Україні лікують пацієнтів з епілепсією згідно з застарілими протоколами лікування ще 2014 року, у яких застосування нових ефективних препаратів не передбачено. У МОЗ визнали таку проблему та пообіцяли вирішити її якнайшвидше.

Про це розповів очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу відповідаючи на питання 24 Каналу.

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Відтак, на питання чому МОЗ не вносить зміни в протокол лікування епілепсії та чому там лише застарілі препарати, Степанов відповів, що протокол лікування епілепсії не оновлювали з 2014 року.

 
Максим Степанов
“На жаль, в мене теж по цьому теж великі питання, якщо ми говоримо про епілепсію, ми користуємось протоколами 2014 року, вже у 2017 МОЗ повинно було внести відповідні зміни до клінічних рекомендацій”.


У МОЗ пообіцяли оновити протоколи лікування епілепсії / Фото Unsplash

За його словами, така ситуація відбувається не лише в протоколах лікування епілепсії. Очільник МОЗ запевнив, що робота МОЗ щодо цього питання уже розпочалась. 
 
 
Максим Степанов
Робота над цими питання вже розпочалась, над протоколами будуть працювати провідні лікарі, які зможуть скласти дуже кваліфіковані клінічні рекомендації по лікування кожної хвороби ”.

За даними ВООЗ, у світі близько 50 млн людей страждають на епілепсію.

 
Епілепсія – що це?
Довготривалий неврологічний розлад, який проявляється регулярними нападами по всьому тілу або в певній його частині. Епілепсія – це не інфекційне захворювання, і нею не можна заразитися.

Усі люди з епілептичним синдромом мають епілептичні напади, проте не всі, у кого вони трапляються, отримують діагноз “епілепсія”. Наприклад, у немовлят можуть траплятися епілептичні напади під час високої температури.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Лікування
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