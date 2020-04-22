Чому в Україні застосовують застарілий протокол лікування епілепсії: пояснення МОЗ
В Україні лікують пацієнтів з епілепсією згідно з застарілими протоколами лікування ще 2014 року, у яких застосування нових ефективних препаратів не передбачено. У МОЗ визнали таку проблему та пообіцяли вирішити її якнайшвидше.
Про це розповів очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу відповідаючи на питання 24 Каналу.
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Відтак, на питання чому МОЗ не вносить зміни в протокол лікування епілепсії та чому там лише застарілі препарати, Степанов відповів, що протокол лікування епілепсії не оновлювали з 2014 року.
У МОЗ пообіцяли оновити протоколи лікування епілепсії / Фото Unsplash
За даними ВООЗ, у світі близько 50 млн людей страждають на епілепсію.
Усі люди з епілептичним синдромом мають епілептичні напади, проте не всі, у кого вони трапляються, отримують діагноз “епілепсія”. Наприклад, у немовлят можуть траплятися епілептичні напади під час високої температури.
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