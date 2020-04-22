Чому в Україні застосовують застарілий протокол лікування епілепсії: пояснення МОЗ

В Україні лікують пацієнтів з епілепсією згідно з застарілими протоколами лікування ще 2014 року, у яких застосування нових ефективних препаратів не передбачено. У МОЗ визнали таку проблему та пообіцяли вирішити її якнайшвидше.

Про це розповів очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу відповідаючи на питання 24 Каналу.

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Відтак, на питання чому МОЗ не вносить зміни в протокол лікування епілепсії та чому там лише застарілі препарати, Степанов відповів, що протокол лікування епілепсії не оновлювали з 2014 року.

Максим Степанов “На жаль, в мене теж по цьому теж великі питання, якщо ми говоримо про епілепсію, ми користуємось протоколами 2014 року, вже у 2017 МОЗ повинно було внести відповідні зміни до клінічних рекомендацій”.



У МОЗ пообіцяли оновити протоколи лікування епілепсії / Фото Unsplash

За його словами, така ситуація відбувається не лише в протоколах лікування епілепсії. Очільник МОЗ запевнив, що робота МОЗ щодо цього питання уже розпочалась.

Максим Степанов “ Робота над цими питання вже розпочалась, над протоколами будуть працювати провідні лікарі, які зможуть скласти дуже кваліфіковані клінічні рекомендації по лікування кожної хвороби ”.

За даними ВООЗ, у світі близько 50 млн людей страждають на епілепсію.

Епілепсія – що це? Довготривалий неврологічний розлад, який проявляється регулярними нападами по всьому тілу або в певній його частині. Епілепсія – це не інфекційне захворювання, і нею не можна заразитися.



Усі люди з епілептичним синдромом мають епілептичні напади, проте не всі, у кого вони трапляються, отримують діагноз “епілепсія”. Наприклад, у немовлят можуть траплятися епілептичні напади під час високої температури.

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