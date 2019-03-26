Чому українці мало живуть: пояснення дієтолога

Нещодавнє дослідження американських вчених твердить: українці в середньому живуть 57 років. Загалом наша країна посіла 179 місце зі 195 країн. Дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, через що це відбувається.

Експерт вважає, що причина цьому – неправильне харчування, пише Главред.

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Оксана Скиталінська зазначає: українці вживають занадто багато солодощів, виробів з білого очищеного борошна, і мають погані звички.

Борошняні вироби мають багато порожніх калорій, які одразу перетворюються на жир. Також українці поєднують ці страви з хворими жирами і цукром.

Також українці занадто багато смажать, вживають копченості, зловживають алкоголем і до того ж мало рухаються.

Оксана Скиталінська “Українці вживають дуже велику кількість солодощів – всі супермаркети у нас завалені солодощами. Плюс – алкоголь на свята, яких дуже багато у нас. Це також і смажена їжа, це і любов до продуктів, які містять омега-6 жирні кислоти, які стимулюють запалення (соєва, соняшникова, кукурудзяна олія)”

Всі ці чинники згідно з дослідженням ВООЗ не дозволяють українцям жити довше.

А от для покращення якості та тривалості життя дієтолог радить правильно харчуватися, відмовитися від пізньої вечері. Також потрібно кинути курити, щодня бігати та робити фізичні вправи.

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