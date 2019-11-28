Чому в деяких країнах жінки одягаються відвертіше, ніж в інших

Фахівці з Університету Мельбурна провели цікавий експеримент, під час якого виявили, чому в деяких країнах жінки звикли одягатись значно відвертіше.

До експерименту залучили 300 жінок з 38 країн, яких попросили "примкнути" до певної соціально-економічної групи, повідомляє UNSW Sydney.

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Там у них дізнались, на скільки вони занепокоєні своїм соціальним статусом в реальному житті, а згодом запропонували обрати будь-який образ на перше побачення. Жінкам надали величезний вибір одягу різноманітних стилів, серед яких були як і консервативні, так і відверті наряди.



Привабливість досі залишається пріоритетною в деяких країнах

Цікаво, що найвідвертіший образ обирали жінки, які були більш занепокоєні своїм економічним статусом у соціальному середовищі.

Психологи дійшли до висновків, що більшість жінок вважають свою привабливість одним з інструментів для досягнення мети.

Дослідники додали, що стрес та заклопотаність своїм зовнішнім виглядом пов'язані з соціальною нерівністю.

Коли ми бачимо жінок в цих нарядах, ми можемо подумати, що це просто нарцисизм, але все складніше. Річ у тім, що жінки таким чином реагують на стан середовища, враховуючи економіку своєї країни,

– розповідає автор дослідження Хандис Блейк.

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