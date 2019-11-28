Чому в деяких країнах жінки одягаються відвертіше, ніж в інших
Фахівці з Університету Мельбурна провели цікавий експеримент, під час якого виявили, чому в деяких країнах жінки звикли одягатись значно відвертіше.
До експерименту залучили 300 жінок з 38 країн, яких попросили "примкнути" до певної соціально-економічної групи, повідомляє UNSW Sydney.
Цікаво: Вчені пояснили, яке значення має гомосексуальність в природі
Там у них дізнались, на скільки вони занепокоєні своїм соціальним статусом в реальному житті, а згодом запропонували обрати будь-який образ на перше побачення. Жінкам надали величезний вибір одягу різноманітних стилів, серед яких були як і консервативні, так і відверті наряди.
Привабливість досі залишається пріоритетною в деяких країнах
Цікаво, що найвідвертіший образ обирали жінки, які були більш занепокоєні своїм економічним статусом у соціальному середовищі.
Психологи дійшли до висновків, що більшість жінок вважають свою привабливість одним з інструментів для досягнення мети.
Дослідники додали, що стрес та заклопотаність своїм зовнішнім виглядом пов'язані з соціальною нерівністю.
Коли ми бачимо жінок в цих нарядах, ми можемо подумати, що це просто нарцисизм, але все складніше. Річ у тім, що жінки таким чином реагують на стан середовища, враховуючи економіку своєї країни,
– розповідає автор дослідження Хандис Блейк.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.