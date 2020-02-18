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Чому в дітей після застуди та грипу болять ноги

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Болі в ногах після застуди / Unsplash

Нині активний період грипу і багато хто скаржиться на раптовий біль, яка виникає в ногах у дітей через ГРВІ та грип.

Зазвичай це відбувається так: дитина садочкового або шкільного віку хворіє з високою температурою, а також типовим симптомами ГРВІ. На тлі цієї температури, хоча найчастіше вже після її нормалізації, дитина раптово прокидається вранці з болем в ногах, розповів інфекціоніст Євген Щербина.

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У дитини починають боліти саме литкові м'язи, від чого деякі взагалі не можу ходити, а ті, хто може, ходить тільки "навшпиньках". Цей стан називається доброякісний поствірусний міозит дитячого віку, він є наслідком перенесеної вірусної інфекції, найчастіше грипу.

В дітей після застуди може з'являтися біль в ногах
В дітей після застуди може з'являтися біль в ногах / unsplash.com

Як зрозуміти, що це саме це захворювання?

  1. У дитини є симптоми ГРВІ;
  2. Біль виникає раптово, у дитини, яка до цього прекрасно ходила;
  3. Дитина не може ходити саме через біль в литкових м'язах. Щоб це перевірити, спробуйте помасажувати спочатку м'язи стегон, а потім литкові м'язи, і ви побачите різницю;
  4. Біль тільки в ногах. М'язи рук, тулуба, шиї та обличчя не уражені;
  5. Сеча у дитини прозора або солом'яного кольору, але ні в якому разі не темна (кольору темного пива) і не червона.

Як лікувати доброякісний поствірусний міозит дитячого віку?

Якщо всі пункти сходяться, то ви можете заспокоїтися. Симптоми проходять самі протягом 3-5, рідко – 10 днів. Та не вимагають нічого, крім спокою, ібупрофену або парацетамолу в стандартній дозі при сильному болі, яка реально заважає. Звичайні фізичні навантаження відновлюйте відразу після того, як зникнуть болі.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Діти Грип в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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