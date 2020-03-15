Чому в Італії висока смертність від коронавірусу: пояснення ВООЗ
Представниця ВООЗ Меліта Вуйнович пояснила високе число смертей в Італії від захворювання через коронавірус, тим, що таку епідемію неможливо своєчасно розпізнати.
Коментуючи ситуацію зі спалахом коронавірусу нового типу в Італії, де, за останніми даними, померли понад 1,4 тисячі людей, Меліта Вуйнович розповіла, що в даному аспекті важливо розуміти, коли саме сталося зараження.
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За словами представниці ВООЗ, в Італії не змогли вчасно розпізнати хворобу. Коронавірус виявили вже тоді, коли кількість хворих була надто великою.
Крім того, висока смертність відзначається у людей похилого віку, що також пояснює вказане число смертей в Італії.
Представник ВООЗ заявила, що поки не можна говорити про досягнення піку поширення коронавірусу на території Італійської Республіки.
Головні заяви ВООЗ про коронавірус
- Коронавірус Covid-19 оголосили пандемією.
- Епіцентром поширення хвороби стала Європа.
- Коли пандемія піде на спад спрогнозувати неможливо.
- ВООЗ розділила країни на 4 групи за поширенням коронавірусу.
- Одужання від коронавірусу триває 6 тижнів.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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