Чому в Італії висока смертність від коронавірусу: пояснення ВООЗ

Представниця ВООЗ Меліта Вуйнович пояснила високе число смертей в Італії від захворювання через коронавірус, тим, що таку епідемію неможливо своєчасно розпізнати.

Коментуючи ситуацію зі спалахом коронавірусу нового типу в Італії, де, за останніми даними, померли понад 1,4 тисячі людей, Меліта Вуйнович розповіла, що в даному аспекті важливо розуміти, коли саме сталося зараження.

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За словами представниці ВООЗ, в Італії не змогли вчасно розпізнати хворобу. Коронавірус виявили вже тоді, коли кількість хворих була надто великою.

Меліта Вуйнович “Схоже, в Італії відразу захворіло дуже багато людей, але як це сталося, незрозуміло, наразі це досліджують експерти. Люди могли просто не розуміти, що вони хворі, не знати про симптоми й про те, куди з ними треба звертатися”.

Крім того, висока смертність відзначається у людей похилого віку, що також пояснює вказане число смертей в Італії.

Представник ВООЗ заявила, що поки не можна говорити про досягнення піку поширення коронавірусу на території Італійської Республіки.

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