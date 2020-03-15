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Чому в Італії висока смертність від коронавірусу: пояснення ВООЗ

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Коронавірус вбив пнад тисячу людей в Італії / AFP

Представниця ВООЗ Меліта Вуйнович пояснила високе число смертей в Італії від захворювання через коронавірус, тим, що таку епідемію неможливо своєчасно розпізнати.

Коментуючи ситуацію зі спалахом коронавірусу нового типу в Італії, де, за останніми даними, померли понад 1,4 тисячі людей, Меліта Вуйнович розповіла, що в даному аспекті важливо розуміти, коли саме сталося зараження.

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За словами представниці ВООЗ, в Італії не змогли вчасно розпізнати хворобу. Коронавірус виявили вже тоді, коли кількість хворих була надто великою.

 
Меліта Вуйнович
“Схоже, в Італії відразу захворіло дуже багато людей, але як це сталося, незрозуміло, наразі це досліджують експерти. Люди могли просто не розуміти, що вони хворі, не знати про симптоми й про те, куди з ними треба звертатися”.

Крім того, висока смертність відзначається у людей похилого віку, що також пояснює вказане число смертей в Італії.

Представник ВООЗ заявила, що поки не можна говорити про досягнення піку поширення коронавірусу на території Італійської Республіки.

Головні заяви ВООЗ про коронавірус

  • Коронавірус Covid-19 оголосили пандемією. 
  • Епіцентром поширення хвороби стала Європа.
  • Коли пандемія піде на спад спрогнозувати неможливо.
  • ВООЗ розділила країни на 4 групи за поширенням коронавірусу.
  • Одужання від коронавірусу триває 6 тижнів.

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Медицина Лікування ВООЗ
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