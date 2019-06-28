Чому в літаку сохне шкіра, чим це небезпечно та як з цим боротись

Більшість з нас люблять подорожувати літаком, адже це швидко, комфортно, зручно. Однак у перельотів, навіть найкоротших, є свої недоліки – вони сильно пересушують шкіру.

Чому пересихає шкіра в літаку?

Під час польоту в салон надходить забортне повітря з вологістю менше 1%. Оскільки єдине джерело води в повітрі – дихання і піт пасажирів, вологість в літаку менше 20% – приблизно як в пустелі. А щоб ми відчували себе добре, нам потрібна вологість 30-50%.

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Вже через 3-4 години польоту пересихають шкіра і слизова оболонка у нас починає щипати очі й пересихати в носі. Слиз – це захисний бар'єр, що не пускає мікробів в організм. Чим сухіше в носі, тим вище шанс заразитися від застудженої сусіда.



В літаку збільшується ризик захворювань

37% вологи втрачає шкіра за 12-годинний політ.

Що робити?

Пити чисту пляшкову воду. Це найпростіший спосіб зволожити. При цьому в літаку не обов'язково пити більше денної норми.

Взяти з собою зволожуючий крем або лосьйон. Допоможе будь-який зволожуючий засіб з гліцерином і вазеліном, який підходить для вашого типу шкіри. Якщо сохнуть губи, можна взяти з собою в літак гігієнічну помаду.

Використовувати назальний спрей. Для зволоження носа підійде звичайний сольовий спрей, який продається в аптеках без рецепта.

Закапати в очі штучну сльозу. Краплями можна користуватися щогодини. Це справді допомагає.

Відмовитися від контактних лінз. Щоб зменшити дискомфорт і сухість в очах, в літак краще одягати окуляри.

Чого робити не потрібно?

Пити алкоголь і каву. Вони дають сечогінний ефект, посилюючи зневоднення.

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