Чому в селах не вистачає лікарів: пояснення Олега Петренко

До нині в Україні існує кадровий дефіцит, а саме – нестача медперсоналу у селах. Якщо раніше все залежало від зарплати, то тепер відповідальність за нестачу кадрів лягає на місцеву владу.

Ексголова НСЗУ Олег Петренко в інтерв'ю Ліга.Бізнес пояснив, як вирішується проблема з набором медпрацівників у села.

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Якщо раніше лікар працював у селі за невеличку ставку, то тепер оплата праці однакова для всіх – заробітна плата залежить від кількості пацієнтів. Оскільки власником закладу є місцева влада, вона може постаратись залучити більше кадрів: надати житло, оплатити комунальні тощо.

Як зауважив Олег Петренко, кожна громада сама обирає свою владу, і її пряма функція – забезпечити освіту та первинну медицину.

Якщо керівник закладу або очільник місцевої громади не може заохотити та утримати у себе хорошого лікаря – це його проблема. Треба думати виборцям, чи потрібна така місцева влада,

– заявив колишній очільник НСЗУ Олег Петренко.



Для того, аби працювати в селі, лікарю потрібна мотивація / Фото: Жовква

У тому випадку, якщо в якомусь місті "не вистачає" людей, то варто поміняти організацію надання допомоги закладу. За тією системою, яка працює нині, амбулаторія сімейного лікаря повинна бути доступною в радіусі 7 кілометрів.

Петренко розуміє, що так не скрізь можна зробити, але, на його думку, є безліч моделей організації первинки, які потрібно лиш опрацювати. Наприклад, можна спробувати організувати роботу таким чином, аби в одного лікаря працювала амбулаторія та кілька фельдшерсько-акушерських пунктів, які він навідуватиме кілька разів на тиждень.

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