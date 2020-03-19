Чому в Україні дефіцит антисептиків: пояснення МОЗ

В Україні брак антисептиків – чому так сталось, пояснили в МОЗ. Проблеми бюрократичні, їх обіцяють вирішити найближчим часом. Також в МОЗ визнали, що в Україні брак сировини для виготовлення антисептиків. Це при тому, що Україна є лідером виробництва етилового спирту.

Про це повідомив заступник міністра МОЗ, Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

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На питання "чому антисептиків немає на ринку", Ляшко пояснив, що тому є кілька причин:

1 – виник бюрократичний бар'єр;

2 – це брак сировини.

За словами Ляшка, усі бюрократичні питання знімуть до наступної середи.

Примітно, що Україна є лідером виробництва етилового спирту, який також використовують як антисептичний засіб.

Зокрема, в Україні є гігант "Укрспирт", який міг би перебудувати свою промисловість. Адже саме так наразі роблять міжнародні компанії. А відтак, владі варто було б звернутися до Укрспирту з таким зверненням.

Наразі МОЗ не надали жодних коментарів, чому відомство не співпрацює з "Укрспиртом".



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