Чому в Україні мало пацієнтів, котрі одужали від коронавірусу: відповідь Ляшка

Станом на 9 квітня в Україні підтвердили 1892 випадки зараження коронавірусом. 57 з них – летальних, натомість 45 людям вдалося одужати.

За останню добу кількість пацієнтів, котрі одужали від коронавірусу, збільшилася на 10. За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, це не дуже мала кількість.

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"Ми повинні розуміти і відстежувати захворюваність. Ми зараз перебуваємо на 15 дні з того моменту, коли Україна перетнула кількість випадків більше сотні", – додав заступник міністра охорони здоров'я в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

Ляшко нагадав, що люди з підтвердженим коронавірусом можуть вважатися здоровими лише після того, як два ПЛР-тести на COVID-19 покажуть негативний результат.

За минулу добу, до слова, було проведено близько 2000 тестувань. Ляшко зауважив, що існує гаряча лінія в МОЗ, яка приймає усі звернення стосовно відмови проведення тестів.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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