Чому в Україні настільки високий рівень зараження медиків: відповідь лікаря

Головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко прокоментувала, чому в Україні високий рівень зараження коронавірусом у медичних працівників.

Про це розповіла Людмила Антоненко в інтерв'ю виданню LB.

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Станом на 3 травня в Україні коронавірус виявили у 11 913 людей, з кількості хворих – 2 325 медики.

За її словами, медики в першу інфікуються коронавірусною інфекцією тому, що працюють у вогнищі COVID-19.

"Я не сказала би, що у нас набагато більше інфікованих медиків, ніж у світі… Нас оточує інфекція, і її багато. Тому хто може захворіти найшвидше, як не медичний персонал?" – сказала головна лікарка Олександрівської лікарні.

Антоненко наголосила, що багато залежить від засобів індивідуального захисту — від їхньої наявності, якості і вміння ними користуватися.

Якщо неправильно знімати захисний одяг, на якому є інфіковані краплі, вони можуть потрапити на руки, а звідти — на слизові. Отже, потрібна особиста гігієна і ще — тренування. Одягання/роздягання засобів індивідуального захисту. В Києві невелика кількість інфікованих медиків, але серед нашого персоналу (Олександрівська лікарня) теж є випадки,

– повідомила вона.

Так, в Олександрівській лікарні є 13 медичних працівників, усі з інфекційного корпусу. У всіх легкий перебіг хвороби. Антоненко сказала, що переважно це молодший медичний персонал, який "інколи нехтує правилами безпеки, хоча вони навчені, проходили тренінги".

"Розумієте, інфекція невидима. Це все одно що радіація. Психологічно дуже важко сприйняти небезпеку. Тільки коли людина бачить, як помирають пацієнти, в тому числі молоді, вона може повірити в загрозу", – додала головна лікарка.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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