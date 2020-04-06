Чому в Україні не проводять масове тестування на коронавірус

В Україні на коронавірус протестували рекордно малу кількість людей. У МОЗ пояснили, що Європа випереджає Україну на декілька тижнів у розвитку епідемії.

Водночас наша країна спостерігає за динамікою та розвитком пандемії коронавірусу у світі, зазначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

Важливо У Києві запрацювали бригади, які тестують людей на COVID-19 вдома

Він додав, що питання з тестуванням не є проблемним, адже в Україні є приблизно 250 тисяч тестів для ПЛР-діагностики. Ба більше, у МОЗ працюють над збільшенням кількості тестувань.

Якщо ви проаналізуєте кількість тестувань, які проводили у країнах Європи, у той період часу розвитку епідемії, в якій перебуває Україна зараз, то ви побачите, що у нас не на багато менше тестувань,

– наголосив Ляшко.

Також головний санітарний лікар повідомив, що 7 квітня з'явиться новий алгоритм дій, за яким людина зможе повідомити про випадки відмови від тестування.

Зверніть увагу! Станом на 10:00 6 квітня в Україні підтвердили 1319 випадків COVID-19. Через ускладнення спричинені коронавірусом померли 38 людей. Ще 28 пацієнтам вдалося одужати.

Що відомо про тести на коронавірус?В Україні є приблизно 250 тисяч ПЛР-тестів. Інститут молекулярної біології НАН України розробив власні ПЛР-тести на виявлення коронавірусу. Вони дешевші за закордонні, а виготовляти їх можуть по 10-20 тисяч на тиждень.



Також Україна отримала медичну допомогу з Китаю. Літаком доставили 300 тисяч респіраторів та інших засобів захисту.



Які тести проводять на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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