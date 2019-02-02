Чому в Україні вимагають врегулювати питання канабісу для медицини

Пацієнтські організації, благодійні фонди, ветерани АТО, медики та науковці звернулися до Верховної Ради з петицією про вимогу законодавчо врегулювати канабіс для науки та медицини. І таким чином забезпечити конституційне право громадян на доступ до ефективного лікування. У світі використання лікарських засобів на основі конопель вже врегульовано в десятках країн.

В Україні до 2 мільйонів хворих страждають від хронічного болю та інших розладів, яких можливо уникнути завдяки препаратам на основі фітоканабіноїдів – активних компонентів, що містяться в коноплях, наголосили автори петиції. Серед таких пацієнтів більше 20 тисяч дітей з фармрезистентними (стійкими до ліків) формами епілепсії, сотні тисяч онкохворих, більше ста тисяч паліативних пацієнтів, десятки тисяч ветеранів війни із посттравматичним стресовим розладом.

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Але в Україні заборонено використання медичного канабісу навіть у наукових цілях. Це істотно ускладнює доступ пацієнтів до ефективного лікування, яке покращує якість життя мільйонам хворих у цивілізованих країнах світу.

Що вимагають у петиції

Ініціатори петиції наголошують – мова не про легалізацію коноплі. А про законодавче врегулювання доступу пацієнтів до препаратів з канабісу. Зокрема, для лікування хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу та багатьох інших важких хвороб.

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Що має зробити ВР

Внести зміни до законодавства, щоб:

- забезпечити дотримання прав людини на доступ і використання ефективних лікарських засобів, в тому числі виготовлених на основі конопель;



- створити належні умови для повноцінного застосування рослин у медичній та науковій діяльності, в тому числі з метою розробки, клінічних досліджень та державної реєстрації дієвих лікарських засобів чи протоколів лікування, що передбачають використання продуктів з вмістом канабіноїдів;



- врегулювати питання легального обігу (придбання, зберігання, переміщення) продуктів, що містять канабіноїди, в тому числі хворими особами, які їх застосовують виключно у власних медичних цілях за призначенням лікаря та без мети збуту.

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Які аргументи в ініціаторів петиції

Геннадій Шабас, адвокат, керівник Української асоціації медичного канабісу:

"Конвенція ООН вимагає від усіх держав світу зберігати статус канабісу як підконтрольної речовини. Однак положення конвенції ніяк не перешкоджають науковим дослідженням цієї рослини та її використанню в медицині. У прогресивних країнах на сьогодні використання канабісу врегульовано. В Україні, де два мільйони пацієнтів страждають від хронічного болю, немає законодавчих механізмів використання канабісу ".



Канабіс в оздоровчому центрі Takoma, США. Фото Getty Images

Ольга Ткаченко, активістка, мати дитини з синдромом Леннокса-Гасто:

"У моєї Даринки часті напади епілепсії, сильне відставання в розвитку та стійкість до протиепілептичних препаратів.

Напади у неї почалися у віці 3 місяців, і тривають донині, 6 з половиною років. По 10-15 нападів на добу – щоранку, щодня, щовечора, щоночі.

Ми приймаємо 2 протиепілептичні препарати, але вони не блокують напади на сто відсотків. Ми лікувалися гормонами – безрезультатно. У віці 3 років зробили операцію на головному мозку. Але ефективність її мала.

Сильнодіючі препарати, які призначають моїй доньці від епілепсії, гальмують розвиток дитини. У свої майже 7 років вона не ходить, не сидить самостійно, не жує. Їсть в положенні лежачи тільки подрібнену їжу. Не говорить. Не розуміє значення слів. Не може пояснити, що її непокоїть.

Будь-яка реабілітація передбачає стимуляцію мозку. А вона означає збільшення кількості нападів. Кожен напад – відмирання клітин мозку. Замкнене коло. Лікарі нам кажуть, що вже все, що могли – спробували.

Півроку тому ми дізналися про медичний канабіс. Саме таку форму хвороби, як у Даші, досить давно лікують ним за кордоном. Є багато успішних прикладів лікування, без побічних ефектів, коли напади зовсім зникають. У нас з'явилася надія. Безпечні ліки на основі канабіноїдів доступні у сусідній Польщі. Але я не маю права привезти їх в Україну. І я це вважаю прямим порушенням конституційного права моєї доньки на здоров'я і життя".



Продукція з канабісу в магазині Польщі. Фото Getty Images

Катерина Бибко, активістка Української асоціації медичного канабісу:

"Я нещодавно втратила 7-річну дитину, яка страждала від тяжкої форми епілепсії – синдром Драве. Ми перепробували майже все. Препарати, дієти. Її можна було б врятувати ліками на основі канабіноїдів. Але ми не дочекалися цих ліків. Я хочу підтримати матерів, які ще мають надію для своїх дітей. Кожна дитина повинна мати шанс".

Святослав Прохоров, ветеран АТО, асистент кафедри ортопедичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. Учасник бойових дій на території Луганської та Донецької областей, проходив службу в медичній службі 25 окремої повітряно-десантної бригади:

"Досвід країн, що пройшли через бойові дії, говорить про те, що ветерани, повертаючись до мирного життя, стикаються з проблемами адаптації, депресії, не можуть знайти себе в нових умовах, мають проблеми в сім'ях, із працевлаштуванням. Їм можна допомогти, не чекаючи, коли це стане проблемою всього суспільства, використовуючи досвід Америки, Канади, Ізраїлю. У цих країнах успішно застосовуються препарати на основі канабіноїдів для лікування посттравматичного стресового розладу".

Дмитро Шерембей, голова Координаційної Ради БО "100% життя":

"Основний напрямок нашої діяльності – розширення доступу до лікування для всіх пацієнтів. Ми на своєму досвіді знаємо, що значить – чекати на лікування в цій країні. 30 років ми боремося: спочатку – щоб в Україні з'явилося лікування, яке вже є у світі. Потім – щоб воно було якісним, потім – щоб його вистачило всім. 30 років життя тих, хто вижив, і десятки тисяч смертей тих, хто не дочекався.

І головною перешкодою в доступі завжди були і залишаються політична воля, відсутність законів, недалекоглядність тих, у чиїх руках рішення.

Якщо десь на планеті існує технологія, що полегшує або продовжує життя, ніхто – ми наполягаємо – ніхто не має права обмежувати людей у її отриманні. Наша вимога – припинити будь-яку заборони для людей на шляху до їхнього здоров'я".

Що буде з петицією далі

Петиція за врегулювання обігу канабісу для медичних цілей буде доступна на сайті ВР до 30 квітня.

Якщо вона назбирає необхідні 25 тисяч голосів – у парламенті мають розглянути її упродовж 10 днів і публічно оголосити на офіційному веб-сайті про підтримку або не підтримку. Також відповідь на електронну петицію має містити результати розгляду порушених у ній питань і їх обґрунтування.

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