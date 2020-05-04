Чому в Україні вирішили продовжити карантин, але з послабленнями: пояснення МОЗ

Карантин в Україні вирішили продовження через відсутність зниження кількості хворих. Послаблення обмежень запровадили через важливість балансування між економікою та епідемією.

Про це на позачерговому засіданні уряду повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За його епідемічна ситуація з коронавірусною інфекцією залишається вкрай складною. Починаючи з кінця квітня в Україні продовжує стабільно зростати кількість випадків захворювання в найбільш населених областях: в Дніпропетровській на 30%, у Харківській на 40% та в Одеській.

Захворюваність у перерахунку на 100 тисяч населення як і раніше залишаються найвищими в Чернівецькій, Івано-франківській, Тернопільській та Рівненській областях.

Нині завантаженість ліжок, як призначені для хворих з коронавірусною інфекцією, становить 12%. Апартів ШВЛ використовуються 10%. Таким чином проведений аналіз вказує на відносно стабільний перебіг епідеміологічної ситуації без вираженої тенденції на зниження. Тому МОЗ просить про продовження карантину до 22 травня.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко “Водночас запроваджені заходи реагування дозволяють не допустити неконтрольованого розвитку. Ми вже 17 дні перебуваємо на певному плато не перевищуючи кількість нових випадків понад 600. Тому розуміючи необхідність балансування між збереженням економічного стану та епідемічною ситуацією, ми розробили подання з певними пом'якшеннями обмежень”.

Важливо! Станом на 4 травня в Україні виявили 12 331 випадок захворювання на коронавірус нового типу, 303 людини померли. За останню добу вдалося встановити 418 випадків зараження, з яких 15 летальних.

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