Чому вагітним часто хочеться в туалет
У перші три місяці вагітності збільшена матка починає тиснути ззаду на сечовий міхур: місця в ньому стає менше, а значить, і мочитися хочеться частіше.
Чому вагітні частіше хочуть в туалет?
У другому триместрі дитина підійматися вище: поки у неї невеликі розміри та вага, частота позивів може зменшитися, пише babycentre.
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У третьому триместрі матка продовжує рости й тиснути на сечовий міхур, але тепер вже зверху: частота сечовипускання знову збільшується. Жити з цим доведеться до самих пологів.
До того ж, під час вагітності у вашому тілі стає більше крові, нирки через це працюють інтенсивніше, і сечовий міхур наповнюється швидше.
Плід тисне на сечовий міхур \ unsplash.com
Коли потрібно насторожитися?
Загалом, часте сечовипускання – звичайне явище під час вагітності. Але іноді воно може бути ознакою гестаційного діабету або інфекції сечовивідних шляхів, які потребують лікування. Так що не соромтеся обговорити це з акушером під час чергового візиту в консультацію.
Повідомте лікаря, якщо:
- відчуваєте біль або печіння під час сечовипускання;
- відчуваєте сильний позив до сечовипускання, але виходить тільки кілька крапель;
- запах сечі змінився;
- помітили кров у сечі.
Що робити?
Щоб рідше бігати в туалет – намагайтеся повністю спорожняти сечовий міхур і знизити тиск на нього. Для цього:
- трохи нахиляйтеся вперед, коли сидите на унітазі;
- на пізніх термінах спробуйте обережно хитатись вперед і назад;
- спробуйте вправи Кегеля для м'язів тазового дна. Вони зміцнять сфінктери сечового міхура. Це допоможе краще спорожняти сечовий міхур під час вагітності й краще контролювати сечовипускання після пологів.
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