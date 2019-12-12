Чому вагітним часто хочеться в туалет

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Часте сечовипускання у вагітних / unsplash.com

У перші три місяці вагітності збільшена матка починає тиснути ззаду на сечовий міхур: місця в ньому стає менше, а значить, і мочитися хочеться частіше.

Чому вагітні частіше хочуть в туалет?

У другому триместрі дитина підійматися вище: поки у неї невеликі розміри та вага, частота позивів може зменшитися, пише babycentre.

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У третьому триместрі матка продовжує рости й тиснути на сечовий міхур, але тепер вже зверху: частота сечовипускання знову збільшується. Жити з цим доведеться до самих пологів.

До того ж, під час вагітності у вашому тілі стає більше крові, нирки через це працюють інтенсивніше, і сечовий міхур наповнюється швидше.

Плід тисне на сечовий міхур
Плід тисне на сечовий міхур \ unsplash.com

Коли потрібно насторожитися? 

Загалом, часте сечовипускання – звичайне явище під час вагітності. Але іноді воно може бути ознакою гестаційного діабету або інфекції сечовивідних шляхів, які потребують лікування. Так що не соромтеся обговорити це з акушером під час чергового візиту в консультацію.

Повідомте лікаря, якщо:

  • відчуваєте біль або печіння під час сечовипускання;
  • відчуваєте сильний позив до сечовипускання, але виходить тільки кілька крапель;
  • запах сечі змінився;
  • помітили кров у сечі.

Що робити? 

Щоб рідше бігати в туалет – намагайтеся повністю спорожняти сечовий міхур і знизити тиск на нього. Для цього:

  • трохи нахиляйтеся вперед, коли сидите на унітазі;
  • на пізніх термінах спробуйте обережно хитатись вперед і назад;
  • спробуйте вправи Кегеля для м'язів тазового дна. Вони зміцнять сфінктери сечового міхура. Це допоможе краще спорожняти сечовий міхур під час вагітності й краще контролювати сечовипускання після пологів.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Вагітність і пологи Жіноче здоров’я
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