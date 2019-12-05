Чому вам може бути постійно холодно: пояснення Супрун

Іноді холод здається нестерпним, але трапляється так, що з усіх в компанії мерзнете лише ви. Чому буває складно зігрітися та коли така особливість є ознакою захворювання. Чому в таких випадках теплі рукавички та імбирний чай не допоможуть.

Непереносимість холоду, нездатність зігрітися та мерзлякуватість — фізіологічне питання, розповіла Уляна Супрун та пояснила, що зігрітися чаєм при наявності певних захворювань – не вийде.

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Все пов’язано в нашому організмі і лікувати треба людину, а не симптоми, і новою шубкою (штучною, звісно) проблему не вирішити,

– зазначає пані Уляна.

Механізм терморегуляції

Температура тіла "в глибині" (кОрова температура) за будь-яких умов має бути сталою, а кінцівки мають бути досить теплими.

За це відповідає природний механізм терморегуляції, до якого залучені нервова система, статеві гормони, гіпофіз і гіпоталамус, наднирники, бурий жир і щитоподібна залоза.

На холоді судини то звужуються, щоб ми не "втрачали тепло", то розширюються, аби запобігти обмороженню. Саме тому ми стаємо блідими, щойно вийдемо на мороз, і червоними, якщо довго там побудемо чи коли повертаємося в приміщення.

В процес терморегуляції залучені також потові залози, рефлекс тремтіння, теплоутворення в бурому жирі, зміна поведінки, сироти на шкірі та підвищений метаболізм.



Кінцівки рук та ніг повинні бути теплими весь час

Хвороби, через які ви можете мерзнути

Анемія. Це захворювання характеризується тим, що в організмі бракує заліза, а відтак і гемоглобіну, який переносить кисень, і цитохромів та залізовмісних ферментів. Це знижує ефективність обміну речовин та утворення тепла.

Анемію слід лікувати, а от призначати самим собі харчові добавки без жодних обстежень — поганий варіант, застерігає пані Уляна.

Анорексія, суворі дієти, голодування. Суворі дієти можуть зробити тільки гірше, а потім ще гірше, коли ви їх припините. Анорексію слід лікували з психотерапевтом. Судний раціон може бути причиною переохолодження.

Гіпотиреоз (недостатня активність щитоподібної залози). Причиною стану може бути аутоімунний тиреоїдіт, коли власні антитіла скеровують руйнацію щитоподібної залози імунною системою.

При недостатній активності щитоподібної залози потрібна гормональна терапія. Очевидно, рукавички та імбирний чай – не допоможуть зігрітися.

Хвороба периферичних артерій. Діагнозу "вегето-судинна дистонія” – не існує, але є низка причин порушеного кровотоку в судинах чи їхнього неадекватного тонусу.

Зокрема, хвороба периферичних судин. Факторами, що провокують захворювання, є куріння та ожиріння. Відтак, кровотік судинами ускладнюється і кінцівки мерзнуть.

Синдром Рейно. У людей з таким синдромом у відповідь на холод чи стрес стискаються судини кінцівок, а пальці рук і ніг стають холодні аж білі.

Первинний, тобто безпричинний, синдром Рейно буває в людей до 40 років. Вторинний синдром Рейно розвивається після 40 і може бути зумовленим ушкодженням нервів, травмами кінцівок, роботою із дрилями, пилами, клавіатурою комп’ютера чи роялю, атеросклерозом, курінням чи певними ліками.

Вплив статевих гормонів на процеси терморегуляції

Естрогени відповідають за розширення судин, а відтак на перенесення тепла і ризики змерзнути. Інший важливий гормон – прогестерон – сприяє збереженню тепла.

Зміни в терморегуляції відбуваються в жінок все життя: впродовж менструального циклу, в пременопаузі, менопаузі, або при наявності синдрому полікістозних яєчників.

Мерзлякуватість природне явище під час овуляторної фази циклу. В пременопаузі мерзлякуватість може чергуватися із "припливами" підвищеної температури й пітливості.

Синдром полікістозних яєчників – це гормональне порушення, яке супроводжується ановуляторними циклами (є місячні, немає яйцеклітини), зниженою фертильністю, множинними фолікулами, підвищеною кількістю андрогенів. Характерними для синдрому полікістозних яєчників також акне та ожиріння.

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