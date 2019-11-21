Чому варто кинути курити просто зараз: 3 вагомих причини

Досі курите? Не знаєте, як кинути курити? Тоді ми йдемо до вас! Сьогодні у світі відзначають День відмови від куріння. І якщо ви досі не впевнені, що варто відмовитися від цієї згубної звички, тоді ознайомтесь з переконливими фактами, які редакція "24" підготувала для вас.

Ми назвемо вам три причини, чому варто кидати курити.

Актуально: Як кинути курити раз і назавжди: нестандартні способи

Гроші

Давно не були на морі? А може мрієте про новий смартфон? Так от, якщо ви кинете курити у вас одразу з’являться на це гроші!

Якщо в середньому пачка цигарок коштує 25 гривень і викурюєте 1 пачку вдень (а це далеко не найдорожчі цигарки, та й багато хто пачкою не обмежуються), то за рік ви буквально "спалюєте" понад 9 тисяч гривень!

А за таку суму собі легко можна дозволити відпочинок, навіть закордоном. Чи купити непоганий смартфон. Чи аж два абонементи у спортзал. Вибір – на що краще витратити гроші – звісно, за вами: цигарки чи відпочинок і здоров’я?

Естетика

Красиво курити чи ні – питання спірне. Для когось це естетично і красиво, для когось – гидко. Але деякі наслідки куріння ніхто не назве привабливими.

Дорогі цигарки ви курити чи дешеві, але вам не уникнути:

жовтих зубів;

коричнево-жовтих кінчиків пальців;

неприємного запаху волосся і одягу;

несвіжого подиху;

тьмяного кольору шкіри та передчасних зморшок.

Чи вартує курінням нищити свою красу?

Здоров’я

Ну і основна причина позбутися цієї згубної звички – звісно ж здоров’я! На жаль, надто багато хвороб пов’язані з курінням. Ніхто не помирає від першої затяжки, але цигарки здатні повільно і впевнено вбивати курця… Ось кілька фактів про здоров’я і сигарети.

З курінням пов’язано понад 25 хвороб, які становлять загрозу життю У тютюновому димі близько 200 особливо отруйних речовин. Серед них головне місце посідає нікотин — складна органічна сполука, яка є однією з найсильніших отрут. Крім нікотину, до складу тютюнового диму входять багато інших органічних та неорганічних речовин. Серед них окис вуглецю (чадний газ), синильна кислота, вуглекислота, сірководень, ефірні олії, смола, метиловий алкоголь (деревний спирт) та інші компоненти. Ви справді хочете це вдихати? Курці частіше страждають від серцево-судинних недуг. Сигарети здатні провокувати різноманітні онкологічні хвороби. Всього з 1950 року через наслідки куріння померло 62 мільйони людей! Кожні 6 секунд у світі помирає один курець. А щороку – 600 тисяч пасивних курців. Вчені стверджують, що в середньому курець втрачає 14 років життя через куріння.

Спалюючи цигарку, курець поглинає приблизно половину отруйних речовин, інша ж половина потрапляє в атмосферу. Неймовірно шкідливий й дим, який йде з кінчика цигарки. У ньому понад 2 тисячі токсичних компонентів! Люди, які оточують курців, ризикують захворіти тими ж хворобами, що й курці…

Курити чи ні звісно вибір кожного. Редакція 24 Каналу закликає провести День без тютюну по-справжньому – без цигарок!

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.