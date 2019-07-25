Чому варто відмовитись від штучних підсолоджувачів

Штучний підсолоджувач аспартам може бути дуже небезпечним для здоров'я людини. Раніше дані про його здатність шкодити організму навмисно ігнорувалися.

Із заявою про те, що підсолоджувач аспартам може представляти серйозну загрозу для здоров'я людини, розповіли вчені з Університету Сассекса в Англії. Їх висновок опублікував MedicalXpress.

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У 2013 році Європейське управління з безпеки харчових продуктів (EFSA) заявило про безпеку аспартаму – його представники апелювали до результатів наукових робіт, які демонстрували відсутність очевидної шкоди. Автори нового проекту стверджують: експерти EFSA інтерпретували дані про небезпеку і нешкідливості підсолоджувача так, як це було вигідно їм.



Аспартам може викликати рак і пошкодження мозку

Зокрема, ці фахівці стверджують, що у 2013 році EFSA проігнорувало 73 дослідження, які вказували на негативні наслідки для здоров'я від вживання підсолоджувача. Експерти організації розглянули як безумовно надійні результати тих робіт, які не виявляли небезпеки в підсолоджувачі.

Аспартам – надзвичайно популярний підсолоджувач, він присутній в складі тисячі різних продуктів, в тому числі дієтичних безалкогольних напоїв. Ще з 1974 року з боку наукового товариства пролунала думка про те, що його використання може бути вкрай небезпечним для людей – вчені тоді вказали на здатність підсолоджувача підвищувати ризики пошкодження головного мозку, розвитку раку печінки і легенів, а також нейроендокринних розладів.

Цього разу дослідники констатували: "73 дослідження, які вказали на негативні наслідки для здоров'я від вживання підсолоджувача, більш надійні, ніж ті, що нібито підтверджують нешкідливість аспартама".

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