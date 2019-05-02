Чому варто відписатися від дієтологів у соцмережах

Дієтологом у соціальних мережах може стати будь-хто, навіть без відповідного сертифікату. Причому, підписники таких людей беззаперечно вірять та сліпо дотримуються рекомендацій.

Вчені з Університету Глазго проаналізували рекомендації британських блогерів, які мають понад 80 тисяч фоловерів, і які дають поради щодо дієти, зниження ваги та тренувань, пише EurekAlert!.

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Вони ретельно перевіряли дописи дев'яти найбільш популярних тематичних блогів з травня по червень 2018 року. Оцінювалася правдивість, упередженість, об'єктивність інформації, а також наявність посилань на інші ресурси.

Також дослідники розглянули по 10 останніх рецептів приготування їжі, опубліковані в кожному блозі. Кожна страва оцінювалося на предмет вмісту калорій, білків, жирів, вуглеводів, клітковини, цукру і солі. Ці дані порівняли з рекомендаціями британських дієтологів, які працюють в національній системі охорони здоров'я.

У восьми з дев'яти випадків порадам з соцмереж, що стосуються дієти і тренувань, вірити не можна.

Найчастіше автори представляють свої думки як незаперечні факти. Такі блоги можуть бути небезпечним, оскільки аудиторія у них дуже широка.

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