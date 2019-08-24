Чому весь час хочеться їсти

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Чому весь час хочеться їсти
Чому весь час хочеться їсти / rimi.ee

Якщо здається, що ви весь час хочете їсти, постійно не наїдаєтеся і всі думки тільки про їжу, то, ймовірно, у вас постійний голод.

Дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, чому постійно хочеться їсти.

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1. Ви мало їсте

Просто і банально. Ось тут стане в пригоді підрахунок калорій, якщо менш як 1200-1000, то явно варто зробити свій раціон більше ситнішим.

2. У раціоні мало складних і багато швидких вуглеводів

Якщо ви боїтеся як вогню картоплі, макаронів, круп, то звідки взятися ситості. Також, якщо ви їсте постійно солодке, то після нього дуже скоро захочеться їсти знову.

3. Дотримуєтеся дробового харчування

Одна справа, коли це 3 основних прийому їжі і 1-2 перекусу, інша справа, якщо ви вирішили їсти часто і невеликими порціями. В останньому випадку ви не будете наїдатися маленькими порціями і весь час хотітимете їсти.

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4. Прийоми їжі – поодинокі

Якщо ви снідаєте, потім весь день не їсте, то звичайно, ввечері ви накинетеся на холодильник.

5. У вас емоціогенне переїдання

Якщо ви перебуваєте постійно в стані стресу: на роботі чи вдома, то цілком можете «заїдати» свої емоції. Для початку можна спробувати розслабитися самостійно, відволіктися, з'їздити у відпустку, або звернутися до психотерапевта, в цьому немає нічого поганого.

6. Занадто швидко їсте

Якщо ваш прийом їжі займає 5-10 хв, то варто прибрати гаджети, їсти виделкою і ножем, це є більш усвідомлено і повільно.

7. Поганий сон

Дослідження показують, що і короткий, і неякісний сон пов'язаний з підвищеним ризиком ожиріння, шляхом підвищення апетиту.

via GIPHY

8. Орторексія

Парадокс, але люди, які сильно зациклені на здоровому харчуванні, постійно думають про їжу. Тільки поснідали – вже думають про обід, не встиг пообідати, думаєш про перекус, тощо. Скрізь і у всьому потрібна міра.

9. Наявність хвороб

До прикладу, при тиреотоксикозі обмін речовин підвищений, і тому людина весь час хоче їсти, при цьому вага не набирається. У будь-якому випадку, якщо самостійно впоратися не виходить – потрібно відвідати лікаря.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове харчування
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