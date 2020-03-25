Чому від коронавірусу частіше помирають чоловіки: відповідь фахівців

З хворих на коронавірус в Італії 60% становлять чоловіки. Серед жертв хвороби також переважають чоловіки – цілих 70%.

Навіть у Південній країні, де коронавірус частіше виявляли у жінок, від хвороби померло 54% чоловіків, повідомляє CNN.

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CNN надіслав запит у 20 країн світу, натомість дані про смертність за статтю надали лише 6 країн: Китай, Франція, Німеччина, Іран, Італія й Південна Корея. Ще 7 країн надали дані лише про підтверджені випадки захворювання. Втім, у ЗМІ зазначають, що у деяких випадках інформація була неповною, адже була за різний період.

Разом з тим, доступні дані, які охопили майже чверть населення планети, демонструють, що чоловіки від коронавірусу помирали на 50% частіше. До слова, попередні коронавіруси, такі як SARS і MERS, також частіше уражали чоловіків.

Деякі фахівці вважають, що річ у тім, що у жінок сильніший імунітет до вірусних інфекцій, ніж у чоловіків. Адже в період вагітності організм повинен дбати як і про жінку, так і про дитину.

Згідно з отриманими даними, у чоловіків частіше були хронічні хвороби, які впливають на смертність від коронавірусу: гіпертонія, хвороби верхніх дихальних шляхів, діабет тощо. В інституті вважають, що це може бути пов'язано зі способом життя.

Наприклад, згідно зі статистикою, у більшості країн чоловіки курять та зловживають алкоголем частіше, ніж жінки. Згідно з даними китайського Центру профілактики й контролю захворювань, навіть у Китаї, де живе найбільше населення курців у світі, курять близько 50% чоловіків та 3% жінок. Також у цій країні чоловіки частіше мають підвищений кров'яний тиск та хворіють на діабет.

Натомість відомо, що в Італії курять 7 мільйонів чоловіків і 4,5 мільйона жінок. До слова, італійські лікарі розповідають, що курці вдвічі частіше потребували реанімації. Окрім того, італійські чоловіки мають вищі рівні гіпертонії, ніж італійські жінки такого ж віку.

Станом на вечір 25 березня, у світі зафіксовано 451 355 випадків зараження коронавірусом 20 499 смертей. Натомість, одужали 112 982 людини.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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