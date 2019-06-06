Чому відбувається потемніння шкіри в інтимних зонах

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Потемніння шкіри в інтимних зонах
Потемніння шкіри в інтимних зонах / pixabay.com

Для сучасної жінки дуже важливо завжди виглядати бездоганно. І у XXI столітті це стосується не тільки обличчя і підгаченого тіла, але й інтимних зон.

Інтимна зона відрізняється за кольором від інших ділянок тіла з фізіологічних причин, і це абсолютно нормальне явище, пояснив гінеколог Ренат Луценко.

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Але часом, контраст між світлою шкірою і пігментованими ділянками настільки великий, що викликає комплекси у деяких людей (особливо якщо їхня професія передбачає публічне оголення – танцюристи, спортсмени).

Забарвлення геніталій може залежати від генетики
Забарвлення геніталій може залежати від генетики

Чому інтимна зона змінює колір?

1. зниження або підвищення рівня гормонів (при вагітності, пологах, клімаксі);

2. натирання шкірними складками (при зайвій вазі) або грубими швами білизни;

3. хронічне травмування елементами одягу (замки, підкоміри, етикетки);

4. вікове скупчення пігменту меланіну в епідермісі; 

5. застійні явища, обумовлені неправильною технікою епіляції;

6. генетична схильність.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Жіноче здоров’я Секс
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