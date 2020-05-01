Чому відеодзвінки так виснажують: пояснення психолога

Люди, які з головою поринули в онлайн-спілкування, а особливо у відеодзвінки, помітити втому. Виявляється, причин є кілька.

Психотерапевти пояснили, чому відеодзвінки так стомлюють, пише Metro.

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Ми звикли бачити людей наживо, зчитувати їх невербальні натяки, відчувати присутність. Зовсім не одне і те ж – бачити через екран, що людина сумує, або перебувати з нею поруч. Люди потребують дотиків і гостро відчувають їх нестачу. Ви можете спілкуватися з друзями або родичами в Zoom, але не можете їх обійняти, поцілувати при зустрічі або прощанні, або поплескати по плечу,

– сказала психотерапевтка Лора Вауелс.

Спілкування у звичайному житті включає паузи. Іноді ми відчуваємо підтримку без слів. Але мовчання по відеозв'язку створює дискомфорт, а нескінченно придумувати теми втомлює. І це не кажучи про те, як незручно спілкуватися через поганий зв'язок і різницю в часі з тими, хто живе далеко. Та й довге сидіння перед екраном може позбавляти сил.



Живе спілкування приносить більше користі / unsplash.com

Коли в чаті багато людей, це створює додаткову напругу. На вечірках гості швидко збираються в невеликі компанії за інтересами. У групових чатах не так: присутні всі, а говорить один. І так до тих пір, поки черга не перейде до наступного.

Під час дзвінків по Zoom нам доводиться більше концентруватися, тому що в порівнянні з живим спілкуванням нам не вистачає невербальних сигналів. Іноді звук доходить пізніше відео, і співрозмовники можуть прийняти це за недружню манеру або байдужість,

– сказала Дар'я Кусі, кіберпсихологиня з Університету Ноттінгем Трент в Англії.

Як з цим боротися?

Щоб менше втомлюватися від віртуальних зустрічей, Лора Вауелс радить робити перерви, збиратися невеликими компаніями й не тільки говорити, а й робити щось разом – наприклад, можна пообідати з друзями. Якщо ви втомилися, перенесіть дзвінок на інший час або просто ввічливо відмовтеся від зустрічі – в цьому немає нічого страшного.

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