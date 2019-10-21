Чому відпустка і відпочинок так швидко "пролітає"

79 Читать новость на русском
Чому відпустка так швидко минає
Чому відпустка так швидко минає

Люди дивуються, чому їхній довгоочікуваний відпочинок за відчуттями минає швидше, ніж щоденна рутина. Науковці знайшли відповідь на це питання.

Цю тему досліджували спеціалісти Британського товариства психологів, пише The Telegraph.

Читайте також: Чому з віком час йде швидше: відповідь вчених

Вони прийшли до висновку, що коли ми робимо щось нове та цікаве, час пролітає значно швидше, ніж коли ми нудимось чи тривожимось. Але, якщо озирнутися на цей відрізок часу згодом, довго це було чи швидко, ми оцінюватимемо це за кількістю окремих спогадів.

Протягом рутинних двох тижнів у пересічної людини формується лише 6-9 нових спогадів. А перебуваючи на відпочинку, ми стикаємося із багатьма новими речами. Отже, якщо переглянути враження, ми отримаємо відчуття, що цей яскравий період тривав довше, ніж насправді.

Нові враження можуть сповільнити плин часу
Нові враження можуть сповільнити плин часу

Те саме відбувається, коли ми стаємо старші, і час починає прискорюватися. Менше вражень від нових речей, і ми все частіше й частіше робимо одне й те ж.

Як сповільнити час?

"Обхитрувати" мозок та трохи пригальмувати плин часу можна, привносячи навіть незначні зміни в повсякденне життя.Обравши інший шлях до роботи, зійшовши раніше з автобусу або ж без щоденного однакового бутерброда на обід, можна змусити життя здаватися трохи повільнішим.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
6-річна українка стала "принцесою світу": фото маленької красуні
сьогодні
3527
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Довголіття
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
18 жовтня 15:42 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
Світлана Попова 1594
Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
18 жовтня 14:00 Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
Анастасія Кушпіт 652
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
17 жовтня 12:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 25609
Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
15 жовтня 20:43 Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
Юлія Девда 3425
Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
11 жовтня 18:00 Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
Анастасія Лукашевська 540
Новини
Більше новин
Залиште відгук