Чому відпустка і відпочинок так швидко "пролітає"

Люди дивуються, чому їхній довгоочікуваний відпочинок за відчуттями минає швидше, ніж щоденна рутина. Науковці знайшли відповідь на це питання.

Цю тему досліджували спеціалісти Британського товариства психологів, пише The Telegraph.

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Вони прийшли до висновку, що коли ми робимо щось нове та цікаве, час пролітає значно швидше, ніж коли ми нудимось чи тривожимось. Але, якщо озирнутися на цей відрізок часу згодом, довго це було чи швидко, ми оцінюватимемо це за кількістю окремих спогадів.

Протягом рутинних двох тижнів у пересічної людини формується лише 6-9 нових спогадів. А перебуваючи на відпочинку, ми стикаємося із багатьма новими речами. Отже, якщо переглянути враження, ми отримаємо відчуття, що цей яскравий період тривав довше, ніж насправді.



Нові враження можуть сповільнити плин часу

Те саме відбувається, коли ми стаємо старші, і час починає прискорюватися. Менше вражень від нових речей, і ми все частіше й частіше робимо одне й те ж.

Як сповільнити час?

"Обхитрувати" мозок та трохи пригальмувати плин часу можна, привносячи навіть незначні зміни в повсякденне життя.Обравши інший шлях до роботи, зійшовши раніше з автобусу або ж без щоденного однакового бутерброда на обід, можна змусити життя здаватися трохи повільнішим.

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