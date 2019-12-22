Чому використовувати вушні свічки – небезпечно
Фітосвічки – це порожнисті конуси, зроблені з тканинної трубки, яка просочена бджолиним воском або парафіном. Вони продаються для лікування сірчаних пробок, гаймориту, зниження слуху, головного болю, застуди, болю в горлі та багатьох інших захворювань.
Виробники стверджують, що тепло від палаючої свічки – знеболює, виводить сірчану масу та знищує шкідливі мікроби, розповідає лікарка Анна Котович.
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Управління продовольства і медикаментів (FDA) застерігає не використовувати цю продукцію.
Вушні свічки можуть викликати:
- Опіки обличчя, слухового проходу та барабанної перетинки;
- Травму вуха від воску;
- Ушкодження або прокол барабанної перетинки;
- Блокування вушного каналу воском;
- Кровотеча;
Вушні свічки – це небезпечно для здоров'я
Також самолікування та впевненість у його ефективності затримує людину у зверненні за необхідною медичною допомогою, що може привести до серйозних ускладнень (наприклад втрати слуху).
Навіть якщо свічки використовувати "згідно з інструкцією", діти мають підвищений ризик травм та ускладнень після використання цих засобів. ⠀
Хоча багато людей розповідають, що відчувають полегшення від цих продуктів – немає жодних клінічних доказів користі фітосвічок, а заявлений механізм дії не був підтверджений під час випробувань.
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