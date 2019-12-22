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Чому використовувати вушні свічки – небезпечно

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Шкода вушних свічок / herbahaz

Фітосвічки – це порожнисті конуси, зроблені з тканинної трубки, яка просочена бджолиним воском або парафіном. Вони продаються для лікування сірчаних пробок, гаймориту, зниження слуху, головного болю, застуди, болю в горлі та багатьох інших захворювань.

Виробники стверджують, що тепло від палаючої свічки – знеболює, виводить сірчану масу та знищує шкідливі мікроби, розповідає лікарка Анна Котович.

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Управління продовольства і медикаментів (FDA) застерігає не використовувати цю продукцію.

Вушні свічки можуть викликати:

  • Опіки обличчя, слухового проходу та барабанної перетинки;
  • Травму вуха від воску;
  • Ушкодження або прокол барабанної перетинки;
  • Блокування вушного каналу воском;
  • Кровотеча;

Користь та шкода вушних свічок
Вушні свічки – це небезпечно для здоров'я

Також самолікування та впевненість у його ефективності затримує людину у зверненні за необхідною медичною допомогою, що може привести до серйозних ускладнень (наприклад втрати слуху). 

Навіть якщо свічки використовувати "згідно з інструкцією", діти мають підвищений ризик травм та ускладнень після використання цих засобів. ⠀

Хоча багато людей розповідають, що відчувають полегшення від цих продуктів – немає жодних клінічних доказів користі фітосвічок, а заявлений механізм дії не був підтверджений під час випробувань.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Міфи про здоров'я Народна медицина
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