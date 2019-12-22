Чому використовувати вушні свічки – небезпечно

Фітосвічки – це порожнисті конуси, зроблені з тканинної трубки, яка просочена бджолиним воском або парафіном. Вони продаються для лікування сірчаних пробок, гаймориту, зниження слуху, головного болю, застуди, болю в горлі та багатьох інших захворювань.

Виробники стверджують, що тепло від палаючої свічки – знеболює, виводить сірчану масу та знищує шкідливі мікроби, розповідає лікарка Анна Котович.

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Управління продовольства і медикаментів (FDA) застерігає не використовувати цю продукцію.

Вушні свічки можуть викликати:

Опіки обличчя, слухового проходу та барабанної перетинки;

Травму вуха від воску;

Ушкодження або прокол барабанної перетинки;

Блокування вушного каналу воском;

Кровотеча;



Вушні свічки – це небезпечно для здоров'я

Також самолікування та впевненість у його ефективності затримує людину у зверненні за необхідною медичною допомогою, що може привести до серйозних ускладнень (наприклад втрати слуху).

Навіть якщо свічки використовувати "згідно з інструкцією", діти мають підвищений ризик травм та ускладнень після використання цих засобів. ⠀

Хоча багато людей розповідають, що відчувають полегшення від цих продуктів – немає жодних клінічних доказів користі фітосвічок, а заявлений механізм дії не був підтверджений під час випробувань.

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