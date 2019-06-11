Чому виник секс: неочікувані висновки науковців

Перші багатоклітинні істоти відмовилися від безстатевого розмноження на користь сексу не заради захисту від паразитів і ретровірусів, а через поширення "заразних" форм раку.

Вчені з давніх пір намагаються зрозуміти, чому статеве розмноження стало таким поширеним. Одне з найбільш поширених пояснень полягає в тому, що секс знижує ймовірність потенційно шкідливих мутацій, які найчастіше виникають у видів, що розмножуються безстатевим шляхом.

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Але є й інші гіпотези: наприклад, що генетична різноманітність, яка виникла через статеве розмноження, дає можливість організму отримати вигідні варіанти генів, включаючи засоби, які дозволяють краще захищатися від патогенів та паразитів.

Французькі вчені висунули нову ідею. Статеве розмноження, за їхніми словами, могло стати таким поширеним, тому що воно скорочує кількість переданих ракових клітин, яких ще називають "шахраями".



Статеве розмноження допомагає організмам бути стійкішими до патогенів

У багатоклітинних організмах, що складаються з безлічі різних клітин, які навчилися співіснувати для загального блага організму, клітини "шахраї" розмножуються і використовують інші клітини для свого виживання і подальшого поширення в організмі.

Вчені стверджують, що безстатеве розмноження допомогло "шахраям" – за довгий час їм вдалося адаптуватися до генетично ідентичних організмів. Ці клітини, за словами вчених, також знайшли спосіб обходити імунні системи.

Науковці припускають, що статеве розмноження знизило ризик розвитку такого типу онкологічних захворювань. Саме тому, на думку дослідників, поширеність статевого розмноження в еукаріотів може пояснюватись появою раку у перших безстатевих багатоклітинних організмів.

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