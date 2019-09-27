Чому виникає анальний свербіж та як з ним боротися

79 Читать новость на русском
Анальний свербіж: причини та лікування
Анальний свербіж: причини та лікування / pixabay.com

Анальний свербіж – дуже пікантна тема, про яку люди часто соромляться розповідати лікареві. Але даремно, бо він може бути симптомом серйозного захворювання.

Чому виникає свербіж в області ануса?

1. Запалення шкіри цієї зони (тригери: неправильний догляд – грубий туалетний папір, застосування звичайного мила та ін; їжу – гострі продукти, алкоголь, цитрусові), розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

Читайте також: Пероральний дерматит: чому виникають висипання біля рота та як лікувати

2. Хронічні шкірні захворювання – наприклад, псоріаз.
- бактеріальні інфекції (стрептококи, еритразма);
- грибкові інфекції (кандидоз);
- гельмінти;
- при кишкових інфекціях (пронос), порушення стільця (запор);
- не варто виключати і можливість несприятливого впливу підвищеної маси тіла (ожиріння), цукрового діабету.

Що робити?

Звернутися до лікаря. Так, це "незручно", "некомфортно", навіть "соромно", але існує багато серйозних факторів, які можуть викликати цей симптом. І це треба вирішувати на прийомі у лікаря.

Що можна зробити самостійно?

  1. замініть ваш туалетний папір на м'який або на вологі серветки;
  2. промивайте шкіру після кожної дефекації за допомогою біде, душу або звичайної води;
  3. можна до етапу очищення додати спеціальний гель для інтимної гігієни, але не звичайне мило або гель для душу;
  4. намагайтеся не розчісувати область свербіння; можна додати зовнішньо креми з цинком та з вазеліном;
  5. стежте за харчуванням: збільште у своєму раціоні кількість овочів, фруктів, злаків.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я. 

blog_ava
Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
сьогодні
15377
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Дерматологія
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
26 вересня 11:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 10102
Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
24 вересня 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
Олександр Бевза 5324
Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
24 вересня 16:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 4064
Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
23 вересня 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
Олександр Бевза 2049
Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
20 вересня 18:00 Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
Анастасія Кушпіт 903
Новини
Більше новин
Залиште відгук