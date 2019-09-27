Чому виникає анальний свербіж та як з ним боротися

Анальний свербіж – дуже пікантна тема, про яку люди часто соромляться розповідати лікареві. Але даремно, бо він може бути симптомом серйозного захворювання.

Чому виникає свербіж в області ануса?

1. Запалення шкіри цієї зони (тригери: неправильний догляд – грубий туалетний папір, застосування звичайного мила та ін; їжу – гострі продукти, алкоголь, цитрусові), розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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2. Хронічні шкірні захворювання – наприклад, псоріаз.

- бактеріальні інфекції (стрептококи, еритразма);

- грибкові інфекції (кандидоз);

- гельмінти;

- при кишкових інфекціях (пронос), порушення стільця (запор);

- не варто виключати і можливість несприятливого впливу підвищеної маси тіла (ожиріння), цукрового діабету.

Що робити?

Звернутися до лікаря. Так, це "незручно", "некомфортно", навіть "соромно", але існує багато серйозних факторів, які можуть викликати цей симптом. І це треба вирішувати на прийомі у лікаря.

Що можна зробити самостійно?

замініть ваш туалетний папір на м'який або на вологі серветки; промивайте шкіру після кожної дефекації за допомогою біде, душу або звичайної води; можна до етапу очищення додати спеціальний гель для інтимної гігієни, але не звичайне мило або гель для душу; намагайтеся не розчісувати область свербіння; можна додати зовнішньо креми з цинком та з вазеліном; стежте за харчуванням: збільште у своєму раціоні кількість овочів, фруктів, злаків.

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