Чому виникає анемія: пояснення лікаря

Найчастіше у весняний період трапляється залізодефіцитна анемія. Це відбувається через дефіцит заліза та елементів, що сприяють його всмоктуванню.

Сімейний лікар Медичного дому Odrex Наталія Вільнер та кандидат медичних наук, лікар-гастроентеролог Медичного центру Медікавер Христина Квіт розповіли, чому виникає анемія та які її симптоми.

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Весною ще немає фруктів та овочів, які містять велику кількість природних вітамінів, зокрема С та В, фолієву кислоту, які

безпосередньо впливають на засвоєння заліза.

За словами Христини Квіт, у цей період організм вичерпує природне депо вітамінів для виконання життєво важливих функцій. Без надходження нових він часто відчуває дефіцит.

Лікар-гастроентеролог Христина Квіт “Крім того, весною загострюються гастроентерологічні хвороби, пов’язані із всмоктуванням заліза: гастрити та гастродуоденіти. Через них ті корисні речовини, які споживає людина, не можуть всмоктатись у належній кількості”.

Анемія — це зниження рівня гемоглобіну в крові. Іноді анемія може бути пов'язана з недостатнім споживанням заліза з їжею. Лікар Наталія Вільнер зазначає: часто анемія буває у дітей, які вживають велику кількість коров'ячого молока в їжу.

Дефіцит заліза викликає зниження фізичної працездатності, когнітивні порушення, затримок розвитку, несприятливих наслідків вагітності, порушення імунітету і регуляції температури тіла.

Анемія – симптоми • бліда та суха шкіра;

• запаморочення;

• задишка під час фізичних вправ;

• прискорене серцебиття (тахікардія);

• ламкість нігтів;

• випадіння волосся;

• хворобливі виразки в ротовій порожнині;

• відчуття печіння на язику;

• ускладнення при ковтанні;

• тріщини в куточках рота;

• втрата апетиту;

• виникнення стоматиту;

• порушення смакових та нюхових рецепторів (бажання їсти крейду або ж вдихнути пари ацетону, тощо).

Анемія може призвести до гіпоксії або ж кисневого голодування. Це здатне обмежити функції органів. Залежно від причин виникнення анемія буває: залізодефіцитна, гемолітична, спричинена дефіцитом вітаміну В12, мегалобластна, апластична.

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