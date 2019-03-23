Чому виникає анемія: пояснення лікаря

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Анемія – симптоми, причини
Анемія – симптоми, причини / healthapple.info

Найчастіше у весняний період трапляється залізодефіцитна анемія. Це відбувається через дефіцит заліза та елементів, що сприяють його всмоктуванню.

Сімейний лікар Медичного дому Odrex Наталія Вільнер та кандидат медичних наук, лікар-гастроентеролог Медичного центру Медікавер Христина Квіт розповіли, чому виникає анемія та які її симптоми.

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Весною ще немає фруктів та овочів, які містять велику кількість природних вітамінів, зокрема С та В, фолієву кислоту, які

безпосередньо впливають на засвоєння заліза.
За словами Христини Квіт, у цей період організм вичерпує природне депо вітамінів для виконання життєво важливих функцій. Без надходження нових він часто відчуває дефіцит.

 
Лікар-гастроентеролог Христина Квіт
“Крім того, весною загострюються гастроентерологічні хвороби, пов’язані із всмоктуванням заліза: гастрити та гастродуоденіти. Через них ті корисні речовини, які споживає людина, не можуть всмоктатись у належній кількості”.

Анемія — це зниження рівня гемоглобіну в крові. Іноді анемія може бути пов'язана з недостатнім споживанням заліза з їжею. Лікар Наталія Вільнер зазначає: часто анемія буває у дітей, які вживають велику кількість коров'ячого молока в їжу.

Дефіцит заліза викликає зниження фізичної працездатності, когнітивні порушення, затримок розвитку, несприятливих наслідків вагітності, порушення імунітету і регуляції температури тіла.

 
Анемія – симптоми
• бліда та суха шкіра;
• запаморочення;
• задишка під час фізичних вправ;
• прискорене серцебиття (тахікардія);
• ламкість нігтів;
• випадіння волосся;
• хворобливі виразки в ротовій порожнині;
• відчуття печіння на язику;
• ускладнення при ковтанні;
• тріщини в куточках рота;
• втрата апетиту;
• виникнення стоматиту;
• порушення смакових та нюхових рецепторів (бажання їсти крейду або ж вдихнути пари ацетону, тощо).

Анемія може призвести до гіпоксії або ж кисневого голодування. Це здатне обмежити функції органів. Залежно від причин виникнення анемія буває: залізодефіцитна, гемолітична, спричинена дефіцитом вітаміну В12, мегалобластна, апластична.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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