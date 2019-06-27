Чому виникає аутизм: назвали одну з причин

Вчені виявили зв'язок між продуктами, які вживає вагітна жінка, і впливом цієї їжі на розвиток мозку плоду.

Дослідники з університету центральної Флориди наблизились до розуміння того, як оброблена їжа, яку споживає вагітна, може сприяти розвитку аутизму, пише Neuroscience News.

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Фахівці визначили зміни, викликані в нейронних стовбурових клітинах під впливом кислоти. Вона зазвичай присутня в перероблених продуктах. На вироблення нейронів в мозку зародка негативно і пропіонова кислота РРА.

Цей компонент використовують для продовження терміну придатності упакованих продуктів і стримування розвитку цвілі в хлібі та сирах. Високий рівень РРА виявили у зразках калу дітей з аутизмом, при цьому є відмінності мікробіома їх кишківника.



Оброблені продукти можуть викликати аутизм

Оброблені продукти – що це? Це продукти, які пройшли крізь механічні або хімічні процеси обробки. Зазвичай, це їжа у пакуванні, яка має більше ніж один інгредієнт у своєму складі. Це ковбаси та напівфабрикати.

Вчені встановили, що пропіонова кислота вражає нервові стовбурні клітини. Спочатку порушується баланс в мозку, зменшується число нейронів, що впливають на виробництво гліальних структур – вони чинять позитивний вплив на розвиток і захист функції нейронів.

Дослідники зробили висновок, що відбувається пошкодження шляхів, які використовуються для зв'язку мозку з іншими сегментами тіла. Мала кількість клітин пригнічує здатність до активізації його роботи, в результаті це викликає аутизм.

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