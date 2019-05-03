Чому виникає біль без хвороб та як його лікувати

Болем займаються лікарі багатьох профілів, від терапевтів до неврологів. Але є й особливий біль, коли немає патології: коли болить довго; коли біль складно описати (наприклад, "тисне, як пов'язка на голові" або "коле, як голка" в правому боці); коли звичайне лікування не допомагає.

Це психогенний біль. На жаль, про цей стан пам'ятають не всі лікарі і продовжують несамовито шукати причини, обтяжуючи симптоми і відтягуючи лікування, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Чи існує такий діагноз?

Так, в міжнародній класифікації хвороб його називають так: Сталий соматоформний больовий розлад. Це діагноз виключення, тому, якщо соматичний лікар (лікує тілесні хвороби) не знайшов причини болю, потрібно звернутися до психіатра.

Критерії діагнозу

Основною скаргою є стійкий біль, який не можна пояснити фізіологічним порушенням або соматичним захворюванням і який виникає в зв'язку зі стресом або психосоціальними проблемами.



Психогенний біль лікує психіатр

Психогенний біль завжди має хронічний характер і часто виникає на тлі психічних розладів: депресії, тривоги, іпохондрії, істерії, фобії.

У значної частини хворих важливу роль відіграють психосоціальні фактори:

Незадоволеність роботою;

Прагнення отримати моральну або матеріальну вигоду.

Особливо тісний зв'язок існує між хронічним болем і депресією.

Як лікувати?

Психогенний больовий синдром непогано піддається комплексному лікуванню (поєднання психотерапії і медикаментів). Антидепресанти: Амитриптилин, СІОЗСН (Сімбалта, Іксел, Венлафаксин). Можливе застосування і протисудомних препаратів (Прегабалін або Габапентин).

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