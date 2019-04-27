Чому виникає хронічна втома

Втома може бути симптомом низки серйозних хвороб. Якщо вона не проходить після нормального відпочинку – зверніться до лікаря.

В чому може бути причина, до якого лікаря йти і яка повинна бути тактика лікування, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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1. Проста втома чи діагноз?

Втома – це функціональний стан організму, що проявляється тимчасовим зниженням працездатності в результаті виконання інтенсивної або тривалої роботи.

Три обов'язкові ознаки втоми:

Тимчасове зниження працездатності. Попередня напружена втомлива робота, травма або захворювання. Проходить після відпочинку.

Якщо після відпочинку та нормалізації робочого режиму втома не пройшла – зверніться до лікаря.

2. Найпоширеніші хвороби, які викликають постійну втому (потрібно звернутися до сімейного лікаря):

Захворювання щитовидної залози (гіпотиреоз);

Залізодефіцитна анемія (здати ферритин);

Цукровий діабет (гіпоглікемія);

Гепатит та ВІЛ;

Захворювання серця;

Фіброміалгія (важливо перевірити специфічні больові точки);

Неврологічні захворювання;

Синдром хронічної втоми (важливо відстежити як часто пацієнт хворіє на інфекційні захворювання і чи були фарингіти).

Можливо, лікар вважатиме за потрібне диференціювати ваш стан і з іншими хворобами.

3. Якщо сімейний лікар не знайшов причин, він повинен відправити пацієнта до психіатра або лікаря-психотерапевта.



Хронічна втома може бути симптомом психічних захворювань

Основні психологічні чинники:

Неврастенія (Неврастенія виникає зазвичай при поєднанні психічної травми з надмірно напруженою роботою і фізичними причинами (хронічне недосипання, відсутність відпочинку.).

Депресія (пацієнт може пройти опитувальник Бека або шкалу HADS).

Після встановлення діагнозу лікар призначить лікування, найчастіше поєднання психотерапії і ліків.

Нині деякі лікарі ставлять "діагноз" "синдром втомлених наднирників". Такого діагнозу не існує. Це шарлатанство. Причому "лікувати" цей синдром вони рекомендують саме БАДами (біологічно активна добавка), які краще замовляти, використовуючи їх особистий промо-код. Робіть висновки самі.

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