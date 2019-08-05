Чому виникає хронічний кашель

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Чому виникає хронічний кашель
Чому виникає хронічний кашель / pixabay.com

Кашель – найчастіша причина звернень до лікаря як у дітей, так і у дорослих. Якщо кашлю більш як 8 тижнів, він уже вважається хронічним, і, якщо про дітей в такій ситуації зазвичай турбуються батьки, то дорослі часто відкладають візит до лікаря.

Кашель – не хвороба сама по собі, а симптом. Фізіологічна роль кашлю полягає в очищенні дихальних шляхів від слизу й побічних речовин (пил, віруси й т.д.).

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Дорослим рекомендується виконувати флюорографію або оглядову рентгенографію органів грудної клітини – 1 раз в рік. Якщо є скарги з боку дихальної системи, краще віддати перевагу рентгенографії.

Якщо після рентгена залишилися питання, виконується комп'ютерна томографія. Для курців зі стажем понад 10 років рекомендовано 1 раз на рік проходити спірометрії. При зниженні показників функції дихання, додатково провести пробу з бронхолітіком (ліки, які розширюють бронхи).

Кашель – це не хвороба, а симптом
Кашель – це не хвороба, а симптом

Чому виникає хронічний кашель? 

Основні причини хронічного кашлю: ⠀

Постназальний затік – найчастіша причина з усіх причин кашлю взагалі, у всіх вікових групах;
Бронхіальна астма;
Гастроезофагеальний рефлюкс, грижа стравохідного відділу діафрагми;
Прийом деяких лікарських препаратів (бета-блокатори, цитостатики);
Хронічний бронхіт, хронічна обструктивна хвороба легень (найчастіше внаслідок регулярного впливу сигаретного диму);

Більш рідкісні причини:

Синдром дисфункції голосових складок;
Кашлюк;
Муковісцидоз;
Саркоїдоз;
Бронхоектази;
Чужорідне тіло;
Туберкульоз;
Деякі захворювання серця;
Легеневий фіброз, фіброзний альвеоліт;
Рак легенів.

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Теги: Здоров'я Лікування Медицина Новини Здоров'я Здорове життя
Джерело: Здоров'я 24
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