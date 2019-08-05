Кашель – найчастіша причина звернень до лікаря як у дітей, так і у дорослих. Якщо кашлю більш як 8 тижнів, він уже вважається хронічним, і, якщо про дітей в такій ситуації зазвичай турбуються батьки, то дорослі часто відкладають візит до лікаря.

Кашель – не хвороба сама по собі, а симптом. Фізіологічна роль кашлю полягає в очищенні дихальних шляхів від слизу й побічних речовин (пил, віруси й т.д.).

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Дорослим рекомендується виконувати флюорографію або оглядову рентгенографію органів грудної клітини – 1 раз в рік. Якщо є скарги з боку дихальної системи, краще віддати перевагу рентгенографії.

Якщо після рентгена залишилися питання, виконується комп'ютерна томографія. Для курців зі стажем понад 10 років рекомендовано 1 раз на рік проходити спірометрії. При зниженні показників функції дихання, додатково провести пробу з бронхолітіком (ліки, які розширюють бронхи).



Кашель – це не хвороба, а симптом

Чому виникає хронічний кашель?

Основні причини хронічного кашлю: ⠀

Постназальний затік – найчастіша причина з усіх причин кашлю взагалі, у всіх вікових групах;

Бронхіальна астма;

Гастроезофагеальний рефлюкс, грижа стравохідного відділу діафрагми;

Прийом деяких лікарських препаратів (бета-блокатори, цитостатики);

Хронічний бронхіт, хронічна обструктивна хвороба легень (найчастіше внаслідок регулярного впливу сигаретного диму);

Більш рідкісні причини:

Синдром дисфункції голосових складок;

Кашлюк;

Муковісцидоз;

Саркоїдоз;

Бронхоектази;

Чужорідне тіло;

Туберкульоз;

Деякі захворювання серця;

Легеневий фіброз, фіброзний альвеоліт;

Рак легенів.

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