Чому виникає молочниця

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Чому виникає молочниця
Чому виникає молочниця / journalpost.com

Молочниця або вагінальний кандидоз є найпоширенішою грибковою інфекцією сечової системи серед жінок. Вона виникає через грибок роду Candida.

Завідуюча жіночою консультацією Медичного центру Medicover, лікар акушер-гінеколог Мар’яна Тенета в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 назвала основні причини.

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Молочниця – симптоми
– відчуття свербежу та печіння у ділянці статевих органів;
посилені виділення;
біль та печія при сечовипусканні.

Основною причиною виникнення молочниці є ослаблення загального та/або місцевого імунітету. Те, що пригнічує імунітет, може призвести до дисбалансу вагінальної мікрофлори та надмірний ріст грибів Candida.

 
Лікар акушер-гінеколог Мар’яна Тенета
Наприклад, прийом антибіотиків широкого спектра дії, які вбивають як шкідливі, так і корисні бактерії. А також – порушення обміну речовин при ендокринних захворюваннях (наприклад, при цукровому діабеті), хронічні захворювання та стреси ”.

Вагітність теж може призвести до молочниці через гормональні зміни та фізіологічне послаблення імунітету.

Чому виникає молочниця
Чому виникає молочниця

Якщо жінка вживає гормональні препарати, то вони можуть спричинити молочницю. Не варто користуватися засобами гігієни зі штучних барвників та ароматизаторів.

 
Молочниця – причини виникнення
• ослаблення імунітету;
• ендокринні захворювання;
• вагітність;
• вживання протизаплідних засобів;
• порушення мікрофлори;
• неякісні засоби гігієни.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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