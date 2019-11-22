Чому виникає остеопороз: вчені повідомили механізм зношення кістки

Спостерігаючи за особливостями внутрішньої структури кістки, вчені простежили, як і чому кістки стають крихкими.

Вчені з Корнелльського університету аналізували рентгенівські знімки. Щільність кістки є ключовим фактором міцності тканини, а тепер вчені виявили, що саме захищає кістку від зношення.

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Остеопороз – що це? Остеопороз — системне захворювання скелета, яке характеризується зменшенням маси кістки в одиниці об’єму та порушенням мікроархітектури кісткової тканини, що призводить до підвищення крихкості кісток та високого ризику їх переломів.

Головна причина остеопорозу

Архітектура кісткової тканини складається з вертикальних пластинчастих структур, які визначають її міцність при перевантаженні.

Тепер вчені повідомили про наявність горизонтальних стрижневих структур, які раніше не пов’язували зі міцністю кісток.

Аналіз зразка кістки довів, що саме горизонтальні структури мають вирішальне значення для міцності кістки.



Вчені назвали новий фактор розвитку остеопорозу

Якщо перевантажити кістку одноразово, навантаження припадає на вертикальні "розпірки", однак циклічне чи тривале перевантаження компенсується саме горизонтальними структурами, резюмують автори дослідження.

З віком людина позбавляється саме горизонтальних структур, що збільшує ймовірність перелому від циклічних навантажень.

Вчені змоделювали кісткову тканину з полімеру, варіюючи товщину "розпірок". І це зробило матеріал в 100 разів міцніше.