Чому виникає підвищена пітливість

1116 Читать новость на русском
Підвищена пітливість
Підвищена пітливість / pixabay.com

Потовиділення — це природна функція організму. Всі люди пітніють, коли спекотно або під час зайняття спортом. Але бувають і патологічні випадки, які потрібно лікувати.

Для початку потрібно звернутися до дерматолога, щоб розібратися в причинах і зрозуміти тип гіпергідрозу (підвищеної пітливості), повідомляє "Клуб доказової медицини".

Читайте також: Чому людина вночі пітніє: 6 тривожних ознак

Підготуйтеся до консультації і дайте відповідь для себе на питання:

  1. Чи є у ваших родичів випадки гіпергідрозу?
  2. Чи потієте ви уві сні?
  3. Коли ви вперше стали помічати посилену пітливість?
  4. Чи заважає пітливість вашому звичайному життю?
  5. Як часто ви посилено потієте?
  6. Що сприяє підвищенню пітливості?

Заведіть "щоденник пітливості". Можливо, це допоможе вам помітити і згодом уникати ситуацій, які сприяють приступу пітливості.

via GIPHY

Пітливість викликають деякі продукти або напої:

  • глютамат натрію,
  • кофеїн (шоколад, кава, чай),
  • гострий соус,
  • спеції (карі),
  • алкоголь.

Постійно вологі ноги – це підвищений ризик інфекцій і появи неприємного запаху:

  • Носіть сандалі (по можливості);
  • Вибирайте взуття з натуральної шкіри;
  • Знімайте взуття, як тільки це стає можливим;
  • Не носіть взуття два дні поспіль – дайте йому можливість добре просохнути;
  • Носіть носки, які відводять вологу від ніг (не бавовна, а спеціальна тканина, частіше продаються в спортивних магазинах)
  • Міняйте шкарпетки частіше, не надягайте брудні.
  • Видів лікування дуже багато – починаючи від місцевих антиперспірантів, закінчуючи хірургічним втручанням. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Росія видає свої паспорти на Донбасі: Кремль звинуватив у всьому Зеленського
сьогодні
5531
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Здорове життя Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
22 квітня 10:48 Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
2499
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
20 квітня 15:41 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 3092
Як не посваритися з близькими через вибори президента
19 квітня 14:35 Як не посваритися з близькими через вибори президента
Олександр Бевза 911
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
17 квітня 17:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 1698
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
13 квітня 20:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 9257
Новини
Більше новин
Залиште відгук