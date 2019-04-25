Чому виникає підвищена пітливість

Потовиділення — це природна функція організму. Всі люди пітніють, коли спекотно або під час зайняття спортом. Але бувають і патологічні випадки, які потрібно лікувати.

Для початку потрібно звернутися до дерматолога, щоб розібратися в причинах і зрозуміти тип гіпергідрозу (підвищеної пітливості), повідомляє "Клуб доказової медицини".

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Підготуйтеся до консультації і дайте відповідь для себе на питання:

Чи є у ваших родичів випадки гіпергідрозу? Чи потієте ви уві сні? Коли ви вперше стали помічати посилену пітливість? Чи заважає пітливість вашому звичайному життю? Як часто ви посилено потієте? Що сприяє підвищенню пітливості?

Заведіть "щоденник пітливості". Можливо, це допоможе вам помітити і згодом уникати ситуацій, які сприяють приступу пітливості.

Пітливість викликають деякі продукти або напої:

глютамат натрію,

кофеїн (шоколад, кава, чай),

гострий соус,

спеції (карі),

алкоголь.

Постійно вологі ноги – це підвищений ризик інфекцій і появи неприємного запаху:

Носіть сандалі (по можливості);

Вибирайте взуття з натуральної шкіри;

Знімайте взуття, як тільки це стає можливим;

Не носіть взуття два дні поспіль – дайте йому можливість добре просохнути;

Носіть носки, які відводять вологу від ніг (не бавовна, а спеціальна тканина, частіше продаються в спортивних магазинах)

Міняйте шкарпетки частіше, не надягайте брудні.

Видів лікування дуже багато – починаючи від місцевих антиперспірантів, закінчуючи хірургічним втручанням.

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