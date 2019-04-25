Чому виникає підвищена пітливість
Потовиділення — це природна функція організму. Всі люди пітніють, коли спекотно або під час зайняття спортом. Але бувають і патологічні випадки, які потрібно лікувати.
Для початку потрібно звернутися до дерматолога, щоб розібратися в причинах і зрозуміти тип гіпергідрозу (підвищеної пітливості), повідомляє "Клуб доказової медицини".
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Підготуйтеся до консультації і дайте відповідь для себе на питання:
- Чи є у ваших родичів випадки гіпергідрозу?
- Чи потієте ви уві сні?
- Коли ви вперше стали помічати посилену пітливість?
- Чи заважає пітливість вашому звичайному життю?
- Як часто ви посилено потієте?
- Що сприяє підвищенню пітливості?
Заведіть "щоденник пітливості". Можливо, це допоможе вам помітити і згодом уникати ситуацій, які сприяють приступу пітливості.
Пітливість викликають деякі продукти або напої:
- глютамат натрію,
- кофеїн (шоколад, кава, чай),
- гострий соус,
- спеції (карі),
- алкоголь.
Постійно вологі ноги – це підвищений ризик інфекцій і появи неприємного запаху:
- Носіть сандалі (по можливості);
- Вибирайте взуття з натуральної шкіри;
- Знімайте взуття, як тільки це стає можливим;
- Не носіть взуття два дні поспіль – дайте йому можливість добре просохнути;
- Носіть носки, які відводять вологу від ніг (не бавовна, а спеціальна тканина, частіше продаються в спортивних магазинах)
- Міняйте шкарпетки частіше, не надягайте брудні.
- Видів лікування дуже багато – починаючи від місцевих антиперспірантів, закінчуючи хірургічним втручанням.
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