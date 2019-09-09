Чому виникає сексуальна тривога і чим вона загрожує

Дуже складно отримати задоволення у ліжку, коли постійно у думках те, наскільки ви гарні. Коли мозок занадто напружений, щоб зосередитися на сексі, вашому тілу буде складно розслабитися.

Лікар Лілія Сарахман зазначила, що це може погано вплинути на сексуальне життя.

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Можливі причини сексуальної тривоги:

страх, що не такі хороший/а в ліжку, як хотілося б;

занепокоєння про те, чи задовольняєте свого партнера сексуально;

занепокоєння з приводу неможливості відчути оргазм;

проблеми у ваших стосунках;

погана фізична форма (зайва вага, не подобається форма грудей, сідниць, розміри члена, тощо);

занепокоєння з приводу еякуляції (занадто рано або занадто довго, щоб досягти оргазму);

сексуальний травматичний досвід у минулому (можливо сексуальне насильство).

Всі ці занепокоєння і страхи можуть призвести до викиду гормонів стресу (адреналіну, норадреналіну). Одним з ефектів гормонів є звуження кровоносних судин.

Коли в пеніс тече менше крові – ерекція стає складнішою. Тому, навіть ті чоловіки, у яких зазвичай немає проблем з порушенням, можуть і зовсім не мати ерекції, коли виникає сексуальне занепокоєння або тривога.

У жінок це може проявлятися недостатньою кількістю змазки в піхві, що призведе до дискомфорту під час сексу.

Сексуальна тривога приводить до замкнутого кола. Ви можете так турбуватися про секс, що не зможете ним повноцінно займатися. А це призведе до ще більшого занепокоєння з приводу сексуальної активності. І все повторюється по колу.



Через сексуальну тривогу секс не буде приносити великого задоволення

Що робити в таких ситуаціях

1. Полюбіть своє тіло. Пам'ятайте: ідеальних людей немає.

2. Будьте відкритими з вашим партнером, говоріть про ваші занепокоєння. Коли ви намагаєтеся знайти рішення разом, можете ще більше зблизитися і поліпшити свої сексуальні відносини.

3. Зробіть своєму партнеру масаж або прийміть теплу ванну разом. Більше прелюдій, ласки, це допоможе знати напругу.

4. Подумайте про щось, що вас заводить. Увімкніть романтичну музику або сексуальні фільми, поки займаєтеся сексом.

5. За необхідності – зверніться до лікаря, якому довіряєте, з яким комфортно, щоб обговорити своє сексуальне життя. Лікар повинен переконатися, що стан вашого здоров’я або ліки, які ви приймаєте, не є причиною ваших проблем.

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