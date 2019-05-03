Чому виникає шопоголізм та як з ним боротись

У США кількість осіб з пристрастю до покупок оцінюється в 2-8% населення. У Німеччині це 5%. І хоча більша частина проблем з боргами відзначається в найменш забезпечених і малоосвічених людей, у вищих сегментах суспільства "магазинний сказ" теж може призводити до фінансових драм.

З 2002 по 2006 кількість доручень банкам про грошові перекази зросла з 800000 до 2,3 мільйона, 11% з яких припадає на молодих людей у ​​віці від 18 до 25 років, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Роль переходу з вельми реальних і відчутних грошей на віртуальні фінанси сильно недооцінюється. Як показують наукові дослідження, борг, взятий готівкою, конкретніше для людини і більше сприяє підвищенню продуктивності його праці, ніж цифри, перекладені на його банківський рахунок.

Що потрібно робити?

Навчати дітей фінансової грамотності. Прийняти постулат: гроші – це емоції. На них можна купити собі ідентичність, або підкреслити її. Гроші служать втіхою, коли в житті відсутній сенс.



Покупки не можуть зробити людину щасливою

Чому люди купують?

Шопінг – це втеча від своїх обов'язків, купуючи якісь "особливі" речі, ви розставляєте акценти в собі, зміцнюєте їх в своїй ідентичності. Перетворення невинного походу по магазинах в некеровану пристрасть до покупок пов'язана з активацією в головному мозку зони "центру винагороди".

Як і будь-яка інша залежність, пристрасть до покупок починається з "розваги", яке в якийсь момент перетворюється в необхідність і дозволяє досягти певного рівня потягу, без якого вже не можеш існувати.

Які ж рішення пропонують західні фахівці: Якщо ваша дитина вже працює і живе вдома з батьками, дайте йому можливість оплачувати свою частину комунальних витрат. Вони повинні засвоїти, що для повсякденного життя потрібні гроші. Гроші потрібні не тільки на розваги і комп'ютерні штучки. Вода і житло теж грошей коштують.

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