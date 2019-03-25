Чому виникає синдром раптової смерті

1015 Читать новость на русском
Чому виникає синдром раптової смерті
Чому виникає синдром раптової смерті / womenshealthmag.com

Американські дослідники вважають, що раптова смерть виникає через нездатність людини прокинутися при високих рівнях вуглекислого газу в крові.

Вчені Університету Айови вважають, що саме це може бути причиною синдрому раптової дитячої смерті та синдрому раптової смерті при епілепсії, пише MedicalXpress.

Читайте також: Розробили імпланти, які відновлюють кістку зсередини

 
Синдром раптової смерті дитини – що це?
Це несподівана ненасильна смерть дитини грудного віку, при якій відсутні адекватні для пояснення причини смерті дані анамнезу та патологоанатомічного дослідження.

Дослідники вважають, що людина прокидається зазвичай, коли її дихальні шляхи перекриті під час сну, наприклад, під ковдрою. Але через неправильну роботу рецепторів серотоніну в середньому мозку це може перешкоджати рефлексу.

Вчені ознайомилися з результатами розтинів від синдромів раптової смерті. Вони показали, що в їх мозку спостерігаються порушення у серотоніновій системі.

Фахівці вважають, що існує поки невідомий шлях, завдяки якому серотонінові рецептори нейронів, що беруть участь в диханні, реагують на підвищення вуглекислого газу в крові.

 
Серотонін – що це?
Це один з нейромедіаторів, що забезпечують взаємодію нервових клітин. Він регулює багато фізіологічних процесів в організмі, зокрема, травлення, збудження, виникнення почуття радості і задоволення.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Головні новини 24 березня: жахлива ДТП з мажорами в Одесі, смерть актора на Хортиці
сьогодні
7253
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
24 березня 10:48 Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
Ірина Полицька 2983
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
21 березня 18:47 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 3352
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
21 березня 13:01 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 1460
Популярні дієти, які вбивають наш організм
21 березня 10:01 Популярні дієти, які вбивають наш організм
Альона Захарова 1128
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
20 березня 15:44 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
Ірина Полицька 102917
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук