Чому виникає синдром раптової смерті

Американські дослідники вважають, що раптова смерть виникає через нездатність людини прокинутися при високих рівнях вуглекислого газу в крові.

Вчені Університету Айови вважають, що саме це може бути причиною синдрому раптової дитячої смерті та синдрому раптової смерті при епілепсії, пише MedicalXpress.

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Синдром раптової смерті дитини – що це? Це несподівана ненасильна смерть дитини грудного віку, при якій відсутні адекватні для пояснення причини смерті дані анамнезу та патологоанатомічного дослідження.

Дослідники вважають, що людина прокидається зазвичай, коли її дихальні шляхи перекриті під час сну, наприклад, під ковдрою. Але через неправильну роботу рецепторів серотоніну в середньому мозку це може перешкоджати рефлексу.

Вчені ознайомилися з результатами розтинів від синдромів раптової смерті. Вони показали, що в їх мозку спостерігаються порушення у серотоніновій системі.

Фахівці вважають, що існує поки невідомий шлях, завдяки якому серотонінові рецептори нейронів, що беруть участь в диханні, реагують на підвищення вуглекислого газу в крові.

Серотонін – що це? Це один з нейромедіаторів, що забезпечують взаємодію нервових клітин. Він регулює багато фізіологічних процесів в організмі, зокрема, травлення, збудження, виникнення почуття радості і задоволення.

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