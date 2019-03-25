Чому виникає синдром раптової смерті
Американські дослідники вважають, що раптова смерть виникає через нездатність людини прокинутися при високих рівнях вуглекислого газу в крові.
Вчені Університету Айови вважають, що саме це може бути причиною синдрому раптової дитячої смерті та синдрому раптової смерті при епілепсії, пише MedicalXpress.
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Дослідники вважають, що людина прокидається зазвичай, коли її дихальні шляхи перекриті під час сну, наприклад, під ковдрою. Але через неправильну роботу рецепторів серотоніну в середньому мозку це може перешкоджати рефлексу.
Вчені ознайомилися з результатами розтинів від синдромів раптової смерті. Вони показали, що в їх мозку спостерігаються порушення у серотоніновій системі.
Фахівці вважають, що існує поки невідомий шлях, завдяки якому серотонінові рецептори нейронів, що беруть участь в диханні, реагують на підвищення вуглекислого газу в крові.
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