Чому виникає залежність від крапель проти нежитю та чим це небезпечно

Залежність від судинозвужувальних крапель в ніс або медикаментозний риніт – це хронічне захворювання, при якому практичні незворотні зміни в судинах нижніх носових раковин викликані неправильним застосуванням судинозвужувальних крапель.

Застосування судинозвужувальних крапель в ніс понад 10-15 днів призводить до змін слизової носа, вона ущільнюється, а клітин, що виділяють слиз, стає більше і кровоносні судини розширюються, розповіла лікар анестезіолог-реаніматолог Інна Лосєва.

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Причому у відповідь на застосування крапель, вони спершу звужуються і дихання покращується, але коли ефект закінчується, судини розширюються навіть більше, ніж було спочатку. І з кожним днем ​​вони все ширші й ширші, і крапель потрібно все більше, а вільне дихання все одно відсутнє.

Через постійний вплив крапель, власні нормальні механізми дії на судини перестають працювати. А потім і краплі переростають бути ефективними.



Залежність від капель важко вилікувати

Проблема має великі масштаби. Медикаментозний риніт займає 1% всіх патологій ЛОР-органів і до 12,5% всіх людей із захворюваннями носа і пазух. Опитування 2010 року показали, що серед 1600 осіб, 64 постійно користуються краплями.

До речі, "підсісти" на краплі можна і за 3 дні. Є сприятливі фактор – куріння, гастроезофагеальний рефлюкс, вплив низьких або високих температур, гормональний дисбаланс, вагітність, стрес і так далі.

Лікування медикаментозного риніту

Позбутись від залежності від крапель самостійно майже неможливо. Єдині ліки з доведеною ефективністю – глюкокортикостероїди. Але навіть з ними процес лікування займає більше як місяць і в цей період носове дихання буде майже повністю відсутнє.

Альтернативою може бути операція на нижніх носових раковинах. В лідерах нині підслизова радіочастотна редукція.

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