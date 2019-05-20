Чому виникають корки в мигдаликах та як їх лікувати

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Чому виникають
Чому виникають / pixabay.com

Корки в мигдаликах – джерело неприємностей для багатьох людей. А для деяких і джерело страху – "а чи не гній це часом?".

Мигдалики виконують захисну функцію в організмі, вони є частиною імунної системи, але не завжди справляються добре, розповіла отоларинголог Марія Євдокимова. 

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У мигдаликах є канали – лакуни. Ось у них і можуть накопичуватися відмерлі клітини, слиз і бактерії, формуючи казеозні маси, які перетворюються в "казеозні корки", або в "тонзілоліти".

Тонзілоліти можуть бути невеликими та взагалі не турбувати, а можуть бути великими, служити причиною неприємного запаху з рота, і викликати значний дискомфорт: болі в горлі, труднощі при ковтанні, збільшення, набряку мигдаликів, і навіть болю у вухах (рідко).

Корки в мигдаликах
Корки в мигдаликах не потрібно лікувати, якщо вони не заважають

Що вам треба знати про корки в мигдаликах?

Частіше бувають у людей з частими ангінами або хронічними тонзилітами, але можуть бути й у людей без цих проблем. По суті це не зовсім гній і самі корки не викликають ускладнень.

Як їх лікувати?

  1. Якщо немає симптомів – лікування не потрібно.
  2. Якщо камені великі та симптоми є – часто допомагає полоскання сольовими розчинами (1/4 чайної ложки солі на склянку води).
  3. Антибіотики можуть бути потрібні в дуже рідкісних випадках, при вираженому запаленні, але зазвичай вони не допомагають і не впливають на корки.
  4. Краще самостійно не виколупувати корки, це може пошкодити тканину мигдалика.
  5. В рідкісних випадках потрібне очищення лакун (промивання) у лікаря, але, наприклад, в західних країнах це дуже рідко практикується, тільки при великих каменях, які викликають виражений дискомфорт і неприємний запах.
  6. Якщо корки дають виражений дискомфорт та взагалі нічого не допомагає, вони утворюються знову і знову, викликають біль і запах, може бути потрібне видалення мигдаликів.

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Теги: Здоров'я Здорове життя
Джерело: Здоров'я 24
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