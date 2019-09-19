Чому виникають нічні судоми в ногах
Судоми в ногах – це дуже болюче напруження м'язів в гомілках і стопах. Вони можуть порушувати сон людини.
Судоми тривають від кількох секунд до кількох хвилин. Чим старші люди, тим частіше у них бувають такі судоми. Цим страждають приблизно половина людей старше 50 років, розповів терапевт Георгій Сапего.
Читайте також: Як швидко зупинити судоми ніг: ефективні методи
Чому трапляються судоми в ногах?
Найчастіше причину знайти не вдається. До встановлених причин відносять:
- Механічну деформацію в ногах. Це може бути плоскостопість або пошкодження зв'язок в колінах, коли суглоби вивертаються неприродним чином;
- Тривале перебування в незручній позі;
- Ходьба по бетонній підлозі;
- Втрату солей при рясному потовиділенні або під дією сечогінних;
- Фізичні вправи;
- Хронічні захворювання на зразок діабету або паркінсонізму;
- Побічна дія ліків;
- Вагітність. Іноді в крові вагітних жінок знижується рівень магнію. Це може призводити до судом.
Судоми можуть виникати через незручну позу
Як боротись з нічними судомами?
- Якщо вдома є велотренажер, то спробуйте кілька хвилин перед сном покрутити педалі. Цей спосіб підходить тим, для кого фізичне навантаження не буде великим стресом;
- Зробіть розтяжку гомілок перед сном. Встаньте лицем до стіни, обіпріться в неї руками та нахиліться вперед, щоб гомілки розтягнулися;
- Носіть взуття з хорошою підтримкою стопи, особливо ближче до п'яти. Устілка повинна мати форму, але не повинна бути занадто м'якою;
- Не підтикайте край ковдри в ногах. Це дуже важливо. Якщо будете просовувати стопи під заправлену під матрац ковдру, то стопи витягнуться пальцями вперед. Це провокує судоми. У положенні лежачи на спині пальці ніг повинні бути спрямовані в стелю;
- Пийте більше рідини;
- Обмежте споживання алкоголю і кофеїну;
- Займайтеся спортом на свіжому повітрі або в прохолодному приміщенні. Уникайте спеки.
Що робити, щоб уникнути повторення судом?
- Пройдіться трохи по кімнаті. Потрясіть гомілками і стопами;
- Ляжте на спину, задерши ноги вгору;
- Направте на спазмований м'яз гарячий душ на п'ять хвилин або посидьте в гарячій ванні;
- Можна спробувати поводити по спазмованому м'язу льодом, загорнутим в тканину.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Джерело: Здоров'я 24
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі