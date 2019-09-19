Чому виникають нічні судоми в ногах

Судоми в ногах – це дуже болюче напруження м'язів в гомілках і стопах. Вони можуть порушувати сон людини.

Судоми тривають від кількох секунд до кількох хвилин. Чим старші люди, тим частіше у них бувають такі судоми. Цим страждають приблизно половина людей старше 50 років, розповів терапевт Георгій Сапего.

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Чому трапляються судоми в ногах?

Найчастіше причину знайти не вдається. До встановлених причин відносять:

Механічну деформацію в ногах. Це може бути плоскостопість або пошкодження зв'язок в колінах, коли суглоби вивертаються неприродним чином; Тривале перебування в незручній позі; Ходьба по бетонній підлозі; Втрату солей при рясному потовиділенні або під дією сечогінних; Фізичні вправи; Хронічні захворювання на зразок діабету або паркінсонізму; Побічна дія ліків; Вагітність. Іноді в крові вагітних жінок знижується рівень магнію. Це може призводити до судом.



Судоми можуть виникати через незручну позу

Як боротись з нічними судомами?

Якщо вдома є велотренажер, то спробуйте кілька хвилин перед сном покрутити педалі. Цей спосіб підходить тим, для кого фізичне навантаження не буде великим стресом;

Зробіть розтяжку гомілок перед сном. Встаньте лицем до стіни, обіпріться в неї руками та нахиліться вперед, щоб гомілки розтягнулися;

Носіть взуття з хорошою підтримкою стопи, особливо ближче до п'яти. Устілка повинна мати форму, але не повинна бути занадто м'якою;

Не підтикайте край ковдри в ногах. Це дуже важливо. Якщо будете просовувати стопи під заправлену під матрац ковдру, то стопи витягнуться пальцями вперед. Це провокує судоми. У положенні лежачи на спині пальці ніг повинні бути спрямовані в стелю;

Пийте більше рідини;

Обмежте споживання алкоголю і кофеїну;

Займайтеся спортом на свіжому повітрі або в прохолодному приміщенні. Уникайте спеки.

Що робити, щоб уникнути повторення судом?

Пройдіться трохи по кімнаті. Потрясіть гомілками і стопами; Ляжте на спину, задерши ноги вгору; Направте на спазмований м'яз гарячий душ на п'ять хвилин або посидьте в гарячій ванні; Можна спробувати поводити по спазмованому м'язу льодом, загорнутим в тканину.

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