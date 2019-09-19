Чому виникають нічні судоми в ногах

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Нічні судоми в ногах
Нічні судоми в ногах / pixabay.com

Судоми в ногах – це дуже болюче напруження м'язів в гомілках і стопах. Вони можуть порушувати сон людини.

Судоми тривають від кількох секунд до кількох хвилин. Чим старші люди, тим частіше у них бувають такі судоми. Цим страждають приблизно половина людей старше 50 років, розповів терапевт Георгій Сапего. 

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Чому трапляються судоми в ногах? 

Найчастіше причину знайти не вдається. До встановлених причин відносять:

  1. Механічну деформацію в ногах. Це може бути плоскостопість або пошкодження зв'язок в колінах, коли суглоби вивертаються неприродним чином;
  2. Тривале перебування в незручній позі;
  3. Ходьба по бетонній підлозі;
  4. Втрату солей при рясному потовиділенні або під дією сечогінних;
  5. Фізичні вправи;
  6. Хронічні захворювання на зразок діабету або паркінсонізму;
  7. Побічна дія ліків;
  8. Вагітність. Іноді в крові вагітних жінок знижується рівень магнію. Це може призводити до судом.

Судоми можуть виникати через незручну позу
Судоми можуть виникати через незручну позу

Як боротись з нічними судомами?

  • Якщо вдома є велотренажер, то спробуйте кілька хвилин перед сном покрутити педалі. Цей спосіб підходить тим, для кого фізичне навантаження не буде великим стресом;
  • Зробіть розтяжку гомілок перед сном. Встаньте лицем до стіни, обіпріться в неї руками та нахиліться вперед, щоб гомілки розтягнулися;
  • Носіть взуття з хорошою підтримкою стопи, особливо ближче до п'яти. Устілка повинна мати форму, але не повинна бути занадто м'якою;
  • Не підтикайте край ковдри в ногах. Це дуже важливо. Якщо будете просовувати стопи під заправлену під матрац ковдру, то стопи витягнуться пальцями вперед. Це провокує судоми. У положенні лежачи на спині пальці ніг повинні бути спрямовані в стелю;
  • Пийте більше рідини;
  • Обмежте споживання алкоголю і кофеїну;
  • Займайтеся спортом на свіжому повітрі або в прохолодному приміщенні. Уникайте спеки.

Що робити, щоб уникнути повторення судом?

  1. Пройдіться трохи по кімнаті. Потрясіть гомілками і стопами;
  2. Ляжте на спину, задерши ноги вгору;
  3. Направте на спазмований м'яз гарячий душ на п'ять хвилин або посидьте в гарячій ванні;
  4. Можна спробувати поводити по спазмованому м'язу льодом, загорнутим в тканину.

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Теги: Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Новини Здоров'я Сон
Джерело: Здоров'я 24
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