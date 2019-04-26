Чому виникають носові кровотечі: пояснення лікаря

Навколо носових кровотеч існує багато міфів і абсурдних теорій. На жаль, багато з них підтримують навіть лікарі.

Наприклад, порушення венозного відтоку з порожнини черепа і підвищення внутрішньочерепного тиску. Це абсурд, такої інформації немає в жодному медичному джерелі, розповіла лікар-невролог Олена Гайворонська.

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В чому справжня причина носових кровотеч?

Місцева: травма (включаючи колупання в носі), чужорідне тіло, подразнення слизової (в тому числі сухим або холодним повітрям), аномалія перегородки (наприклад, викривлення), запальні захворювання ЛОР-органів, алергічний риніт, пухлини носа, часте використання назальних спреїв.

Системна: вроджені та набуті порушення згортання крові, зміни судинної стінки (наприклад, хвороба рандом Ослера), прийом антиагрегантів і антикоагулянтів.

Ідіопатична: пацієнт обстежений від і до, але причина не знайдено. Зі скаргами на носові кровотечі треба йти не до невролога, а до оториноларинголога.

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