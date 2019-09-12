Чому виникають проблеми з ерекцією

Часткову або повну втрату здатності до ерекції і її достатньо тривалого отримання називають еректильною дисфункцією. Разом із нею у чоловіка зменшується лібідо, виникає передчасна еякуляція, або ж вона затримується.

Такі погіршення сексуального життя виникають не раз на день після важкого робочого дня, вони тривають місяцями.

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Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун зазначила, що еректильна дисфункція стосується і фізичного здоров’я, і психічного. Тому не варто поспішно ставити на собі хрест і гадати, що без сексу можна прожити чи шукати нові стосунки.

Повна еректильна дисфункція виникає рідко – і вона є у чоловіків, яким видалили простату. Тому у більшості випадків є часткова дисфункція.

Уляна Супрун “Сексуальне збудження залежить від роботи мозку, гормонів, від того, що людина бачить, чує, відчуває та нюхає, від роботи серця, судин та м’язів. Щось із цього може порушитися, і в результаті не настане належне розширення судин в печеристих тілах пенісу. Ерекція може погіршуватися із віком, але вік не є причиною, а лікування еректильної дисфункції можливо в будь-якому віці”.

Поставити діагноз "еректильна дисфункція" може лише лікар, який збирає свідчення, скарги пацієнта. Проктологи з Британії радять спершу відвідати сімейного лікаря, а потім звертатися до вузьких фахівців.

Чому виникає еректильна дисфункція

1. Серцево-судинні хвороби. Щоб судини змогли розширитися – необхідне виділення оксид азоту NO, так само, як і в разі регуляції тиску в інших судинах. Тому еректильна дисфункція — це один із перших передвісників серцево-судинних хвороб.

2. Клінічна депресія. Депресивні розлади у жінок та чоловіків супроводжуються зміною лібідо та здатністю збуджуватися. Чим менш інтенсивне сексуальне життя, то гіршою стає ерекція та здатність її утримувати.

3. Збільшення простати. Простата збільшується з віком, але подекуди це відчутно впливає на ерекцію та сечовиділення. До еректильної дисфункції призводить і простатит – запалення простати. Рак простати трапляється дуже рідко і розвивається повільно, але не варто ігнорувати дискомфорт і варто перевіритися в уролога.

4. ️Зайва вага (індекс маси тіла понад 25) та діабет 2 типу. Діабет тричі збільшує ризик розвитку еректильної дисфункції. Погану ерекцію спричиняють атеросклероз, і гіпертензія.



Зайва вага послаблює ерекцію

5. Вісцеральне ожиріння. Відкладання жиру між внутрішніми органами виникає через фермент ароматаза, який перетворює тестостерон на естроген і порушує баланс холестерину. Все це погіршує стан серця, судин, пенісу.

6.️ Хвороба Пейроні. При викривленні пенісу через поздовжнє ущільнення фіброзної тканини ерекція стає болісною та неможливою.

7. Множинний склероз. При наявності цієї хвороби поступово відмирають периферійні нейрони та втрачається чутливості.

8. Хронічна хвороба нирок.

9. Гормональні порушення (гіпогонадизм, порушення роботи щитоподібної залози, або надлишок пролактину через пухлину).

10. ️Травми пенісу, хребту, простати, сечового міхура чи куприку.

11. ️Видалення пухлини сечового міхура.

12. ️Куріння. Ця звичка є перешкодою повноцінного виділення оксиду азоту, вона залучена в розвиток атеросклерозу і хвороб периферійних судин.

13. Алкоголь.

14.️ Брак фізичної активності.

Цей чинник є частиною інших негативних факторів для ерекції: надмірна вага, куріння, серцево-судинні хвороби, хоча може й спрацьовувати як самостійна причина.

15. Ліки.

Препарати, що приймають при гіпертензії

Антиандрогени — ліки, що нейтралізують дію чоловічих статевих гормонів. Вони є частиною терапії раку простати.

Антидепресанти є досить поширеною причиною еректильної дисфункції в здорових чоловіків середнього віку. Але хороша новина полягає в тому, що депресію зрештою можна вилікувати.

Транквілізатори та рецептурні седативні засоби.

Засоби для зменшення апетиту — тобто ті, що приймають в разі ожиріння.

Препарати, якими лікують виразку (блокатори протонних помп).

16. Психологічні чинники.

17. ️Брак сну. Недостатня кількість сну підвищує тривожність, зменшує фізичну активність.

18. ️Страх, що не буде ерекції, тривожність.

19. ️Почуття провини через свою потенцію чи щось інше (подружні зради, наприклад).

20. ️Низька самооцінка, життєва криза, завищені очікування щодо себе чи партнерки.

21. ️Стрес через сексуальність чи життя загалом.

22. Відсутність практики. Воно може виникати через самотність, погані стосунки, або, наприклад, хворобу чи менопаузу партнерки.

Уляна Супрун “Дослідження показують, що в багатьох випадках еректильна функція може покращитися без медикаментозних стимуляторів збудження, завдяки лікуванню чи запобіганню хронічних хвороб та наявності гармонійних стосунків та дозвілля. Лише в невеликої групи пацієнтів із суттєвими хворобами судин чи “крихким” діабетом поганий прогноз щодо лікування медикаментами та способом життя”.

Тому не сподівайтеся, що таблетка чи молода дружина може розв'язати проблему еректильної дисфункції. Варто усувати причини, що призвели до слабкої ерекції й запобігти їхнім появам.

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