Чому виникають проблеми зі сном та як з цим боротися

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Як покращити сон
Як покращити сон / pixabay.com

Порушення сну – це часта проблема, з якою стикається кожна четверта людина.

Проблеми зі сном включають в себе: важке засинання, поверхневий, тривожний сон, важке пробудження (ранній або надмірно пізній підйом), відчуття втоми після сну, розповів лікар-реабілітолог Василь Купрейчик. 

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Медичні препарати ефективні для лікування порушень сну, проте вони часто використовуються у пацієнтів, які просто не дотримуються простих правил гігієни сну. Ми вважаємо, що дотримання гігієни сну може дозволити Вам впоратися з проблемою, не вдаючись до фармакологічної допомоги.

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Подібно до того, як необхідно стежити за гігієною порожнини рота – так і зі сном – необхідно дотримуватися простих ритуали, які зроблять його здоровим.

Як покращити якість сну: 

  1. Оцініть вашу спальню, зручність матрацу і подушки. Чи комфортна в кімнаті температура. Мінімізуйте кількість сторонніх шумів (працюючий телевізор або інший електроприлад).
  2. Перед сном постарайтеся розслабитися. За 90 хвилин до сну можна прийняти гарячу ванну, позайматися дихальною гімнастикою або іншими релаксуючим техніками.
  3. Постарайтеся засипати в один і той же час, навіть на вихідних.
  4. Використовуйте ліжко тільки для сну. Не варто дивитися в ліжку телевізор, приймати їжу, читати літературу, і лягати в ліжко в період часу, коли не хочеться спати. 
  5. Не можете заснути – займіться справою. Якщо протягом 20 хвилин вам не вдається заснути – вставайте і робіть те, що змушує нудьгувати. 
  6. Не куріть і не вживайте каву перед сном. Варто відмовитися від будь-яких стимуляторів за 6 годин до сну. 
  7. Не вживайте алкоголь. Він серйозно впливає на якість сну. 
  8. Не спіть вдень, щоб до вечора бажання сну лише збільшувалося. 
  9. Спробуйте повторювати одні і ті ж дії перед сном. 
  10. Не тренуйтесь за 4 години до сну. 
  11. Не їжте багато перед сном і не лягайте голодним. 
  12. Зберігайте звичну активність, навіть якщо ви не виспалися. 

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Теги: Новини Здоров'я Сон Здоров'я Здорове життя Психологія Профілактика захворювань
Джерело: Здоров'я 24
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