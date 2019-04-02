Чому виникають проблеми зі сном та як з цим боротися
Порушення сну – це часта проблема, з якою стикається кожна четверта людина.
Проблеми зі сном включають в себе: важке засинання, поверхневий, тривожний сон, важке пробудження (ранній або надмірно пізній підйом), відчуття втоми після сну, розповів лікар-реабілітолог Василь Купрейчик.
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Медичні препарати ефективні для лікування порушень сну, проте вони часто використовуються у пацієнтів, які просто не дотримуються простих правил гігієни сну. Ми вважаємо, що дотримання гігієни сну може дозволити Вам впоратися з проблемою, не вдаючись до фармакологічної допомоги.
Подібно до того, як необхідно стежити за гігієною порожнини рота – так і зі сном – необхідно дотримуватися простих ритуали, які зроблять його здоровим.
Як покращити якість сну:
- Оцініть вашу спальню, зручність матрацу і подушки. Чи комфортна в кімнаті температура. Мінімізуйте кількість сторонніх шумів (працюючий телевізор або інший електроприлад).
- Перед сном постарайтеся розслабитися. За 90 хвилин до сну можна прийняти гарячу ванну, позайматися дихальною гімнастикою або іншими релаксуючим техніками.
- Постарайтеся засипати в один і той же час, навіть на вихідних.
- Використовуйте ліжко тільки для сну. Не варто дивитися в ліжку телевізор, приймати їжу, читати літературу, і лягати в ліжко в період часу, коли не хочеться спати.
- Не можете заснути – займіться справою. Якщо протягом 20 хвилин вам не вдається заснути – вставайте і робіть те, що змушує нудьгувати.
- Не куріть і не вживайте каву перед сном. Варто відмовитися від будь-яких стимуляторів за 6 годин до сну.
- Не вживайте алкоголь. Він серйозно впливає на якість сну.
- Не спіть вдень, щоб до вечора бажання сну лише збільшувалося.
- Спробуйте повторювати одні і ті ж дії перед сном.
- Не тренуйтесь за 4 години до сну.
- Не їжте багато перед сном і не лягайте голодним.
- Зберігайте звичну активність, навіть якщо ви не виспалися.
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