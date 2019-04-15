Чому виникають психосоматичні хвороби

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Кесарів розтин
Кесарів розтин / pixabay.com

Чому в одних людей стрес провокує розвиток або загострення соматичного захворювання, а у інших – ні? Чому у одних людей фізична травма або соматичне захворювання призводить до розвитку психічного розладу, а у інших – ні? На ці питання сучасна медицина не має відповіді.

Лікар-психотерапевт Наталія Зайцева розповіла, що відомо про психосоматичні захворювання. 

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Надмірна заклопотаність батьків своїм власним здоров'ям і здоров'ям дітей. Діти, у яких в майбутньому з'являлося соматоформні розлади, значно частіше за однолітків відвідували лікарів з профілактичною метою і отримували відповідне "лікування".

"Культ тіла". Вроджене прагнення до фізичного вдосконалення, підвищена увага до занять спортом в поєднанні з замилуванням своєю тілесною формою, своєю легкістю, рухливістю, фізичною силою.

Культ тіла може викликати тривогу і нав'язливі стани
Культ тіла може викликати тривогу і нав'язливі стани

Для таких пацієнтів характерна впевненість у фізичній силі, висока активність, витривалість, стійкість до тривалих фізичних навантажень і несприятливих зовнішніх впливів.

Вони вкрай чутливі до щонайменших змін в функціонуванні організму, прагнуть до різного роду оздоровчих заходів, часто використовують нетрадиційні або альтернативні методи лікування і попередження захворювань ("правильне" харчування, різні "оздоровлюючі" тілесні практики).

Найчастіше психосоматика з'являється у них у віці 30+. Може початися спонтанно, а може на тлі стресових ситуацій. Як правило, такі люди дуже швидко обростають тривогою і нав'язливими страхами.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Вагітність і пологи Новини Здоров'я Діти
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