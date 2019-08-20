Чому виникають заїди та як їх лікувати

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Що таке заїди
Що таке заїди / pixabay.com

Заїди, або по науковому "хейліт", це запалення губ. Зазвичай, хвороба вражає лише кутики губ, але буває переходить на шкіру поряд з ними.

Проявляється все це почервонінням, сухістю, лущення, утворення тріщин (заїду), свербінням і печінням (особливо при відкриванні рота).

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Чому виникають заїди?

А які хейліти бувають? Насправді, їх досить багато: Простий хейліт, з'являється через звички часто облизувати та прикушувати губи. Екзематозний хейліт, характерний для людей, які страждають алергіями або атопічним дерматитом.
Кутовий хейліт – частіше у літніх людей, які носять зубні протези. Світловий хейліт, проявляється як реакція на сонце.

Заїди можуть виникати навіть через сонце
Заїди можуть виникати навіть через сонце

Причини виникнення:

  1. Контакт з подразниками (побутова хімія, косметика)
  2. Надмірне перебування на сонці
  3. Низька вологість, сильний вітер, холод
  4. Неправильне харчування, дефіцит харчування
  5. Стрес, тривожні розлади

Або через хвороби:

  • Алергія
  • Атопічний дерматит
  • Інфекції (кандидоз порожнини рота, золотистий стафілокок)
  • Червоний плаский лишай
  • Вовчак 
  • Хвороба Крона
  • Саркоїдоз
  • ВІЛ \ СНІД

Діагностика

Найголовніше, зрозуміти, через що у вас з'явилися заїди. Буває, що простого огляду лікаря і детально розпитування достатньо. Також доктор повинен з'ясувати, чи не страждаєте ви або ваші родичі одним з вищевказаних захворювань.

Заїди можуть бути симптомом багатьох захворювань
Заїди можуть бути симптомом багатьох захворювань

Дуже важливим для вас і для лікаря, є з'ясувати, чи немає прямого зв'язку між загостренням хейліту і якимось зовнішнім фактором. Заїди з'являються після використання певної косметики, в певну пору року, або на холодну погоду, при вживанні певних продуктів (коли об'їлися мандаринами), після візиту до стоматолога, або якщо потримали в роті якийсь предмет.

Лікування заїд 

Лікують місцево кортикостероїдними мазями, щоб зняти запалення. Також використовують антифугальні препарати на основі азола або місцеві антибіотики, якщо є ознаки інфекції.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Гігієна
Джерело: Здоров'я 24
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