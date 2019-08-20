Чому виникають заїди та як їх лікувати

Заїди, або по науковому "хейліт", це запалення губ. Зазвичай, хвороба вражає лише кутики губ, але буває переходить на шкіру поряд з ними.

Проявляється все це почервонінням, сухістю, лущення, утворення тріщин (заїду), свербінням і печінням (особливо при відкриванні рота).

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Чому виникають заїди?

А які хейліти бувають? Насправді, їх досить багато: Простий хейліт, з'являється через звички часто облизувати та прикушувати губи. Екзематозний хейліт, характерний для людей, які страждають алергіями або атопічним дерматитом.

Кутовий хейліт – частіше у літніх людей, які носять зубні протези. Світловий хейліт, проявляється як реакція на сонце.



Заїди можуть виникати навіть через сонце

Причини виникнення:

Контакт з подразниками (побутова хімія, косметика) Надмірне перебування на сонці Низька вологість, сильний вітер, холод Неправильне харчування, дефіцит харчування Стрес, тривожні розлади

Або через хвороби:

Алергія

Атопічний дерматит

Інфекції (кандидоз порожнини рота, золотистий стафілокок)

Червоний плаский лишай

Вовчак

Хвороба Крона

Саркоїдоз

ВІЛ \ СНІД

Діагностика

Найголовніше, зрозуміти, через що у вас з'явилися заїди. Буває, що простого огляду лікаря і детально розпитування достатньо. Також доктор повинен з'ясувати, чи не страждаєте ви або ваші родичі одним з вищевказаних захворювань.



Заїди можуть бути симптомом багатьох захворювань

Дуже важливим для вас і для лікаря, є з'ясувати, чи немає прямого зв'язку між загостренням хейліту і якимось зовнішнім фактором. Заїди з'являються після використання певної косметики, в певну пору року, або на холодну погоду, при вживанні певних продуктів (коли об'їлися мандаринами), після візиту до стоматолога, або якщо потримали в роті якийсь предмет.

Лікування заїд

Лікують місцево кортикостероїдними мазями, щоб зняти запалення. Також використовують антифугальні препарати на основі азола або місцеві антибіотики, якщо є ознаки інфекції.

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