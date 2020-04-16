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Чому виникли проблеми із постачанням ліків з-за кордону

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Люди із рідкісними хворобами та діти з епілепсією не можуть отримати необхідних ліків, які раніше в Україну імпортували з-за кордону. Наразі над проблемою працюють у МОЗ. До низки проблем, які роками накопичувалися в Україні з їх постачанням, додалася й зупинка авіасполучення.

Про це, відповідаючи на запитання журналістів, під час ранкового брифінгу МОЗ розповів очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов.

Детальніше про хворобу Що таке епілепсія і чим вона небезпечна

Зараз ми думаємо, як вчасно забезпечити людей ліками. Багато препаратів не зареєстровані в Україні. Часто батьки (дітей хворих на епілепсію – 24 канал) самі привозили ці ліки з-за кордону,
– розповів він.

Степанов зауважив: зараз в Україні є 20 тисяч дітей хворих на епілепсію. Питання завозу препаратів для цієї категорії, а також і для інших, МОЗ намагається вирішити з імпортерами.

"Є дженерики, які виготовляють наші виробники. Вони можуть бути альтернативою цим засобам. Проблема забезпеченості імпортованими ліками полягає, зокрема, у відсутності авіасполучення та розриву зв’язку з постачальниками. Так відбувається у всьому світі", – додав очільник МОЗ.

Що таке дженерик? Це непатентований лікарський препарат, що є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту. Може відрізнятися від оригінального препарату за складом допоміжних речовин і не тільки.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Новини політики Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Ліки
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