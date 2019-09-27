Чому волосся старіє: перші ознаки та причини
Сивина не єдина ознака старіння волосся. Якщо волосся ламке та тьмяне – це теж може свідчити про вікові зміни в організмі.
Вікова дистрофія шкіри і її придатків, зокрема, волосся – нероздільні. Як наслідок, стан волосся з віком погіршується.
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Старіння волосся: основні прояви вікових змін
Головні ознаки старіння волосся досить різноманітні. Найчастіше вони виникають у віці від 30 до 40 років і включають:
- стоншення волосся;
- сухість волосся і шкіри голови;
- зменшення темпів росту волосся;
- пористість волосини;
- втрата пігменту.
Депігментація волосся – це найяскравіший віковий фактор, адже в той час, як ми помічаємо сиве волосся, ми автоматично додаємо людині віку.
Сучасна медицина свідчить про те, що у 40% людей у віці від 30 до 40 років вже є хоча б одна сива волосина.
Причиною ранньої втрати пігменту може бути дефіцит амінокислот, мікроелементів, стресів і куріння, нестача міді, судинні зміни шкіри голови.
Депігментація волосся пов'язана з генетикою та ендокринологією
Основні причини біологічного старіння волосся:
Волосся, як і шкіра, піддаються біологічному і передчасному старінню, яке обумовлене впливом негативних факторів, а особливо ультрафіолету.
Біологічному старінню, окрім віку, сприяють:
- нутритивна недостатність;
- порушення обміну речовин;
- ендокринні порушення;
- прийом ліків;
- дерматози;
- хірургічне втручання.
Всі ці фактори значно погіршують вікові зміни.
Ультрафіолет, стрес та куріння – основні чинники передчасного старіння волосся
Чому волосся піддається передчасному старінню
Передчасне старіння волосся обумовлене дією ультрафіолету, стресу, а також куріння. Перераховані фактори провокують виникнення вільних радикалів, які пошкоджують фолікул волосини.
Окрім того, тютюновий дим впливає циркуляцію в дермі, має токсичну дію на ДНК в основі фолікулів, і підвищує кількість запалених цитокінів, які викликають стоншення волосся, погіршення його росту, а також ранню втрату пігменту.
Така дія підсилюється судинними змінами шкіри голови, стоншенням судинної сітки, що призводить до гіпотрофії фолікула і волосини.
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