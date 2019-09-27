Чому волосся старіє: перші ознаки та причини

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Чому сивіє волосся
Чому сивіє волосся / evaportal.com.ua

Сивина не єдина ознака старіння волосся. Якщо волосся ламке та тьмяне – це теж може свідчити про вікові зміни в організмі.

Вікова дистрофія шкіри і її придатків, зокрема, волосся – нероздільні. Як наслідок, стан волосся з віком погіршується. 

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Старіння волосся: основні прояви вікових змін

Головні ознаки старіння волосся досить різноманітні. Найчастіше вони виникають у віці від 30 до 40 років і включають:

  • стоншення волосся;
  • сухість волосся і шкіри голови;
  • зменшення темпів росту волосся;
  • пористість волосини;
  • втрата пігменту.

Депігментація волосся – це найяскравіший віковий фактор, адже в той час, як ми помічаємо сиве волосся, ми автоматично додаємо людині віку.

Сучасна медицина свідчить про те, що у 40% людей у віці від 30 до 40 років вже є хоча б одна сива волосина.

Причиною ранньої втрати пігменту може бути дефіцит амінокислот, мікроелементів, стресів і куріння, нестача міді, судинні зміни шкіри голови.


Депігментація волосся пов'язана з генетикою та ендокринологією

Основні причини біологічного старіння волосся:

Волосся, як і шкіра, піддаються біологічному і передчасному старінню, яке обумовлене впливом негативних факторів, а особливо ультрафіолету.

Біологічному старінню, окрім віку, сприяють:

  • нутритивна недостатність;
  • порушення обміну речовин;
  • ендокринні порушення;
  • прийом ліків;
  • дерматози;
  • хірургічне втручання.

Всі ці фактори значно погіршують вікові зміни.


Ультрафіолет, стрес та куріння – основні чинники передчасного старіння волосся

Чому волосся піддається передчасному старінню

Передчасне старіння волосся обумовлене дією ультрафіолету, стресу, а також куріння. Перераховані фактори провокують виникнення вільних радикалів, які пошкоджують фолікул волосини.

Окрім того, тютюновий дим впливає циркуляцію в дермі, має токсичну дію на ДНК в основі фолікулів, і підвищує кількість запалених цитокінів, які викликають стоншення волосся, погіршення його росту, а також ранню втрату пігменту.

Така дія підсилюється судинними змінами шкіри голови, стоншенням судинної сітки, що призводить до гіпотрофії фолікула і волосини.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я Краса
Джерело: Здоров'я 24
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