Чому їсти руками смачніше: відповідь психологів

Психологи дійшли до висновку, що якщо їсти руками, а не столовими приладами, – їжа й справді більше смакує. Окрім того, це допомагає при дієті, коли людина намагається не з'їсти зайвого.

Атмосфера та тактильні відчуття мають значення навіть під час харчування, повідомляє Journal of Retailing

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Психологи провели два експерименти. До першого вони долучили 45 студентів, яких розділили на 2 групи і запропонували їм скуштувати сиру. Щоправда, перед дегустацією, учасникам дослідження необхідно було оглянути та оцінити страву.

Попри те, що жодна група не демонструвала своєї прихильності до цього сиру під час опитування, ті учасники, що їли руками, вважали цей сир більш смачним та апетитним.

Під час наступного експерименту дослідники розділили на дві групи 145 добровольців. Частина з них дотримувалася здорового способу харчування і не дозволяла собі зайвого на відміну від своїх колег – вони любили попоїсти.

Тепер учасникам запропонували міні-пончики у пластиковій коробочці. Як і під час минулого експерименту, перша група користувалась шпажками, а інша їла руками. Але вони все ще мали оцінити їжу перед тим, як приступити до трапези.

Втім ті учасники, які вже були налаштовані на самоконтроль, більше наїдалися з рук, ніж ті, хто любив попоїсти й ні в чому себе не обмежував.

Фахівці підозрюють, що таким чином проявляється побічний ефект процесу самоконтролю. Дотик тут відіграє важливу роль та впливає на поведінку, якщо людина планує себе обмежити, адже людина буквально відчуває їжу.

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