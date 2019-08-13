Чому їжа не засвоюється: основні причини

Їжа у нашому житті відіграє ключову роль, адже без неї ми просто не можемо існувати. З їжею ми отримуємо важливі вітаміни та мікроелементи.

При перших проблемах з засвоєнням їжі виникає дискомфорт та інші проблеми зі здоров'ям.

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Гастроентеролог Яна Пруднікова назвала три основні причини незасвоєння їжі.

Чому не засвоюється їжа

1) погане розщеплення

Розщеплення і перетворення на активну форму відбувається під впливом соляної кислоти в шлунку (в першу чергу, білок), а також під впливом жовчі (жиророзчинні вітаміни, омега)

2) погане всмоктування

Основне всмоктування відбувається в тонкій кишці. Якщо все прекрасно розщепилося і /або ви відразу взяли активну форму вітаміну, але є запалення в кишці, то їжа не засвоїться.

3) харчові фактори:

алкоголь — вимиває вітаміни A, B, кальцій, калій, цинк

нікотин — руйнує вітаміни A, Е, С, селен

кофеїн більше норми вимиває залізо, калій, цинк

Також не варто забувати про поєднання продуктів між собою і їх обробку.

Які аналізи потрібно здати при поганому засвоєнні їжі

гастропанель,

с13 дихальний уреазний тест,

узд жовчного міхура натщесерце,

альфа-1-антитрипсин в калі або зонулін,

панель на гриби (кров).

Перш, ніж ставити собі діагноз та призначати методи дослідження – проконсультуйтеся з лікарем. Здоров'я 24 публікує інформацію лише з метою ознайомлення.

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