Чому їжа не засвоюється: основні причини
Їжа у нашому житті відіграє ключову роль, адже без неї ми просто не можемо існувати. З їжею ми отримуємо важливі вітаміни та мікроелементи.
При перших проблемах з засвоєнням їжі виникає дискомфорт та інші проблеми зі здоров'ям.
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Гастроентеролог Яна Пруднікова назвала три основні причини незасвоєння їжі.
Чому не засвоюється їжа
1) погане розщеплення
Розщеплення і перетворення на активну форму відбувається під впливом соляної кислоти в шлунку (в першу чергу, білок), а також під впливом жовчі (жиророзчинні вітаміни, омега)
2) погане всмоктування
Основне всмоктування відбувається в тонкій кишці. Якщо все прекрасно розщепилося і /або ви відразу взяли активну форму вітаміну, але є запалення в кишці, то їжа не засвоїться.
3) харчові фактори:
- алкоголь — вимиває вітаміни A, B, кальцій, калій, цинк
- нікотин — руйнує вітаміни A, Е, С, селен
- кофеїн більше норми вимиває залізо, калій, цинк
Також не варто забувати про поєднання продуктів між собою і їх обробку.
Які аналізи потрібно здати при поганому засвоєнні їжі
- гастропанель,
- с13 дихальний уреазний тест,
- узд жовчного міхура натщесерце,
- альфа-1-антитрипсин в калі або зонулін,
- панель на гриби (кров).
Перш, ніж ставити собі діагноз та призначати методи дослідження – проконсультуйтеся з лікарем. Здоров'я 24 публікує інформацію лише з метою ознайомлення.
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